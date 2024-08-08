У Волинській області біля Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник неприємний інцидент. Чоловік погрожував розправою працівникам ТЦК. Про це написали на сторінці Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.

5 серпня біля Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався інцидент, коли невідома особа агресивно спілкувалася з військовослужбовцями РТЦК та СП, провокуючи їх і погрожуючи фізичною розправою.

Черга людей, що стояли до РТЦК, викликала на місце відділ організації несення служби міста Ковеля. Відділ оперативно відреагував і затримав порушника.

Зазначається, що у Ковелі затримали чоловіка, який влаштував скандал біля Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На нього склали протокол за статтею 173 КУпАп.

Про інцидент також повідомили на сторінці патрульної поліції у Facebook.

«Близько 14-ї години, ми отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою або вбивством. Заявниця повідомила, що чоловік погрожує військовослужбовцям РТЦК та СП у місті Ковель. Патрульні оперативно прибули на місце події та виявили чоловіка, який, ймовірно погрожував фізичною розправою. Під час спілкування громадянин висловлювався нецензурною лексикою та на зауваження працівників поліції не реагував. Поліцейські чоловіка затримали та склали протокол за ст. 173 (Дрібне Хуліганство) КУпАП », – йдеться у дописі патрульних.

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