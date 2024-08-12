Газомережі України інформують про нові комунальні рахунки за техобслуговування газових систем у багатоквартирних будинках та закликають укладати договори для запобігання аваріям.

Газорозподільні мережі України готують нові комунальні рахунки для громадян та закликають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоквартирних будинках. У третьому рахунку українці отримають платіж за перевірку цих систем.

Згідно з повідомленням Дніпровської філії "Газмережі", укладення договору на техобслуговування є важливим кроком для запобігання аваріям при розподілі газу.

"Нагадуємо, що своєчасне технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання є запорукою безаварійного розподілу газу", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що частота проведення відповідних робіт залежить від терміну експлуатації газових мереж конкретного будинку. Зокрема:

Системи, які експлуатуються менше ніж 25 років, підлягають перевірці раз на п'ять років.

Системи, що працюють понад 25 років, мають перевірятися раз на три роки.

Таким чином, плата за техобслуговування буде нараховуватися кожні три або п’ять років.

Деталі укладення договору на техобслуговування

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП), затвердила типовий договір на техобслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоквартирних будинках. Для підключення до цього договору необхідно подати відповідну заяву.

Заяву можуть подавати:

управитель або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

інша уповноважена особа, обрана співвласниками.

Громадянам доступний шаблон заяви та вся необхідна інформація про технічні перевірки внутрішньобудинкових газових систем за посиланням.

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