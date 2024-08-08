Клієнт ПриватБанк також розповів, що коли почав листуватися більш формальним способом та надсилати докази, відповідальні за це питання з метою посилення тиску закрили решту рахунків.

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на втрату доступу до своїх рахунків через звинувачення від інших користувачів. Це призводить до того, що вони залишаються без грошей та карток, перебуваючи за кордоном. Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна лишити відгук про роботу банків.

У одному з повідомлень клієнта "ПриватБанку" зазначено, що клієнту, який користується послугами банку понад 10 років і регулярно сплачує податки, заблокували особистий рахунок. Причиною блокування стало звинувачення з боку іншого клієнта, з яким він навіть не знайомий.

"Несподівано банк блокує мій особистий рахунок під приводом того, що на мою адресу є звинувачення з боку одного з клієнтів, якого я навіть не знаю, і, незважаючи на наявність усіх доказів, що вказують на те, що позивач є шахраєм, банк так і зробив, не брав до уваги паперу… Зрозуміло, що є хтось, хто наживається зсередини. Банк захищає і прикриває цих шахраїв… а коли дізналися, що ми підемо в поліцію, закрили всі рахунки і почав вигадувати різні історії. Ні совісті, ні віри, залишили мене та мою родину за кордоном без грошей, без карток..." — йдеться у скарзі клієнта "ПриватБанку".

Клієнт "ПриватБанку" також розповів, що, почавши спілкуватися через електронну пошту та надсилати докази формальнішим способом, відповідальні за питання органи, щоб посилити тиск, закрили всі його рахунки, включаючи валютні та рахунок компанії.

У "ПриватБанку" пообіцяли розібратися в ситуації. Тим часом один з користувачів пояснив, що "схема" виглядає так: особа на платформі криптовалюти відкриває ордер на покупку і просить третю особу підтвердити оплату. Потім платник може подати в банк скаргу, нібито не отримав товар, і надати документ як доказ. В результаті банк може заблокувати рахунок і вимагати повернення грошей, не враховуючи будь-які підтвердження чи документи з боку клієнта.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.