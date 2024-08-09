НБУ вивів певні банкноти гривень з обігу, і тепер їх не можна використовувати для розрахунків. Проте не слід їх викидати, адже їх можна обміняти. Про це повідомили у прес-службі Національного банку України.

НБУ здійснює вилучення гривень, випущених до 2003 року, включаючи як банкноти, так і монети.

"Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні, спрямованого на підвищення захисту та якості грошей і спрощення готівкових розрахунків", – повідомляє НБУ.

Підлягають вилученню:

Банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень;

Монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

"Монети дрібних номіналів та старі банкноти гривні, випущені до 2003 року, можна буде обмінювати до закінчення воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців (90 днів) після його завершення або скасування," – повідомляє НБУ.

Нагадаємо також, що з 1 серпня набирають чинності зміни, що стосуються вилучення старих банкнот номіналом 500 гривень з обігу. З 1 серпня українці все одно зможуть розрахуватися старою купюрою 500 гривень. Громадян заспокоюють: стару банкноту не потрібно буде спеціально обмінювати.

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