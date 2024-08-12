Батькам цього року доведеться витратити від 6 до 12 тисяч гривень на підготовку дітей до школи, включаючи одяг, канцелярію та техніку.

Вже зовсім скоро школярі повернуться до навчання, і це може статися навіть у серпні через енергетичну кризу в Україні, яка спонукає переглянути дати початку навчального року. Які витрати чекатимуть батьків на підготовку учнів початкових, середніх і старших класів?

Цього року найбільше доведеться витратити на шкільний та спортивний одяг, про що йдеться в ефірі програми "Ми-Україна".

Основний перелік необхідних речей для школяра

Основні витрати батьків цього року пов'язані зі шкільним і спортивним гардеробом. Для учнів молодших класів витрати на одяг складуть приблизно 5-6 тисяч гривень, тоді як для старшокласників ця сума майже вдвічі вища — 9-12 тисяч гривень. Що стосується канцелярських товарів, таких як ручки, олівці, зошити, альбоми для малювання, пластилін, щоденники, кольоровий папір та картон, то батькам молодших школярів потрібно буде витратити до 2 тисяч гривень, а старшокласникам — від 600 до 1000 гривень.

Щодо рюкзаків, то найкращим вибором для дитини є ортопедична модель, яка коштує в середньому 2,5 тисячі гривень. Деякі рюкзаки в комплекті йдуть з пеналом і сумками для спортивного одягу та змінного взуття, їх вартість складає близько 3 тисяч гривень. Якщо дитина хоче рюкзак з героями фільмів або мультфільмів, ціна зростає. Бюджетні моделі стартують від 500 гривень, а середня ціна варіюється в межах 1500 гривень.

Під час дистанційного навчання дітям також потрібні гаджети:

планшет — від 2,5 тисяч гривень;

ноутбук — від 5 тисяч гривень;

мобільний телефон або смартгодинник — від 500 гривень;

ПК — від 4 тисяч гривень.

Отже, щоб зібрати учня молодших класів до школи, батькам потрібно буде витратити приблизно 6 тисяч гривень, тоді як на підготовку старшокласника знадобиться близько 12 тисяч гривень.

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