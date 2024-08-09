Наразі зловмисник перебуває під вартою відомо, що йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб росії, який коригував повітряні удари країни-агресора по Миколаївщині. Подробиці про злочини українця повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

За отриманими даними, окупанти готували нову комбіновану атаку на обласний центр, використовуючи дрони-камікадзе типу «Ланцет» і крилаті ракети.

Головними мішенями для ворога були місця з найбільшим зосередженням особового складу та військової техніки Сил оборони.

Додатково, російські спецслужби планували отримати від фігуранта інформацію про розташування ППО, зокрема мобільних вогневих груп, які захищали портове місто.

Для виконання ворожого завдання окупанти використовували свого місцевого інформатора. Цей інформатор виявився 53-річним будівельником, який підтримував зв'язок з блогером-агентом ФСБ Сергієм Лебедєвим, відомим під псевдонімом «Лохматий», що приховується в Донецьку.

Через цього інформатора, «Лохматого», будівельник отримував вказівки від російської спецслужби щодо розвідки пунктів базування українських військ. Для цього співробітник «Лохматого» об'їзджав територію обласного центру та сусідні райони, де відслідковував геолокації Сил оборони.

Через нього ЗСУ опинились в небезпеці, адже він одночасно намагався таємно дізнаватися інформацію про Збройні Сили України від мешканців громади, з якими він працював на ремонтних роботах.

Отримані відомості зловмисник маркував на картах Google у вигляді позначок українських об’єктів, щоб відправити звіти до Федеральної служби безпеки росії.

Служба безпеки вчасно виявила російського інформатора, поетапно фіксуючи його розвідувальну діяльність і затримавши його в його власному житлі. Крім того, були проведені комплексні заходи для забезпечення безпеки локацій українських військ. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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