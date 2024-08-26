Суди України ухвалили рішення на користь позивачів у 88% випадків, скасувавши штрафи ТЦК.

Як повідомляє пресслужба Опендатабот, з 34 справ, що надійшли до суду з оскарженням штрафів від ТЦК, 30 закінчилися на користь позивачів, тоді як у чотирьох випадках суди відмовили у задоволенні позовів, залишивши штрафи в силі. Також у реєстрі фігурує справа жінки з медичною спеціальністю, яка оскаржила свій штраф.

Більшість скасувань стосується правопорушень, вчинених до набрання чинності новими нормами щодо військового обліку. Суди враховують, що закон не має зворотної дії, і тому не можуть карати за давні правопорушення новими правилами. Наприклад, в одній зі справ жінка, яка отримала медичну освіту, оскаржила штраф, оскільки на момент навчання обов’язку ставати на облік не існувало.

Також 20% штрафів були оскаржені через порушення процедур притягнення до відповідальності або відсутність доказів правопорушення. Наприклад, один чоловік оскаржив штраф за неперебування на військовому обліку, оскільки за два тижні до цього отримав тимчасове посвідчення про взяття на облік. Інший випадок стосується чоловіка, який, звернувшись до ТЦК для уточнення даних, отримав штраф без достатніх доказів порушення, що також призвело до скасування штрафу судом.

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