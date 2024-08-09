Солдат самовільно залишив свою військову частину та протягом приблизно тижня не повертався на службу.

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської виніс вирок солдату, який на кілька днів втік з військової частини, начебто щоб провідати хвору матір у лікарні. Про це стало відомо з судового реєстру Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.

Згідно з вироком, оприлюдненим у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Прикарпаття, солдат у березні 2023 року самовільно залишив свою військову частину та протягом приблизно тижня не повертався на службу. У зв'язку з цим було порушено кримінальну справу за фактом втечі.

На суді він пояснив, що був мобілізований та призначений на посаду телефоніста-лінійника в одній з військових частин. 8 березня 2023 року він залишив місце служби. Солдат розповів, що його мати потрапила до лікарні у важкому стані через захворювання на коронавірус. Він звернувся до командира з проханням відпустити його, але отримав відмову. Після цього солдат без дозволу покинув частину. Через приблизно тиждень він самостійно повернувся до служби.

Справу розглянув суддя Роман Солодовніков, який з’ясував, що на момент втечі матір військового не перебувала на стаціонарному лікуванні у Косівській ЦРЛ. Суд встановив, що матір військового не перебувала в лікарні. Суддя дійшов висновку, що обвинувачений навмисно ввів суд в оману і залишив місце служби без вагомих причин.

Після розгляду всіх матеріалів справи та аргументів сторін, суддя визнав солдата винним у вчиненні кримінального правопорушення. За втечу з місця служби солдату призначено п’ять років позбавлення волі. Вирок може бути оскаржено.

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