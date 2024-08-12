Нацбанк України вживає заходів для вирішення проблеми масового блокування платежів іноземними банками для підприємців з частково окупованих регіонів.

Національний банк України висловив занепокоєння через масові блокування платежів іноземними банками для клієнтів, зареєстрованих у частково окупованих регіонах, зокрема Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Регулятор надіслав листа банкам та банківським асоціаціям з рекомендацією сприяти вирішенню проблем, пов’язаних із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами. Про це інформує портал Мінфін.

Відповідно до інформації, підприємці скаржаться на те, що іноземні банки блокують операції без чітких пояснень, посилаючись на відсутність достовірних даних про статус територій. НБУ зазначає, що іноземні фінустанови не деталізують причини блокування, вказуючи на вимоги внутрішньої політики та комплаєнсу, які можуть бути зумовлені санкційними обмеженнями.

З метою розв’язання проблеми Нацбанк рекомендує українським банкам перед ініціюванням платежів пояснювати іноземним фінансовим установам зміст операцій та надавати додаткові документи про українських контрагентів. Крім того, банки мають більш детально заповнювати платіжні повідомлення, вказуючи, що населені пункти, де зареєстровані платники, перебувають під контролем України.

У випадку блокування коштів, українським банкам радять звертатися до іноземного банку, який заблокував платіж, щоб з'ясувати підстави відмови та погодити обсяг додаткової інформації, необхідної для здійснення операції.

Нагадаємо, що нещодавно американський краудфандинговий сервіс Buy Me a Coffee припинив обслуговування користувачів з України, пояснивши це дотриманням антиросійських санкцій, що також свідчить про складнощі у фінансових операціях для українських бізнесменів.

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