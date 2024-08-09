Національна поліція проводить перевірку причетності посадових осіб Дніпровської міськради та двох братів-підприємців до можливого привласнення коштів через завищення вартості виконаних робіт. Як повідомили у поліції, слідчі з Нацполіції та Офісу Генерального прокурора провели обшуки в приміщеннях міськради Дніпра, офісах та за місцями проживання підозрюваних.

Згідно з інформацією від правоохоронних органів, завдяки зв'язкам із посадовцями Дніпровської міськради, компанії підозрюваних мали перевагу при участі в публічних закупівлях для виконання робіт. Основними замовниками їхніх послуг були комунальні підприємства.

Наприклад, у 2023 році ці компанії отримали підряд на виконання робіт з водогону Аули-Верхньодніпровськ на суму понад 350 мільйонів гривень. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопровідні труби за цінами, що перевищували ринкові.

Досягалось таке збільшення у вартості матеріалів завдяки перепродажу товарів від однієї підконтрольної фірми до іншої. Як результат, компанія-підрядник, відповідно до документів, закуповувала будматеріали за завищеними цінами.

В даний час проводиться експертиза для визначення завданих збитків під час виконання робіт на водогоні. Слідчі дії продовжуються в рамках кримінального провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

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