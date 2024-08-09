З 27 вересня в Україні вступають в силу зміни до Кодексу законів про працю (№ 3768-IX), які надають можливість звільнення працівників за розголошення комерційної таємниці. Однак таке звільнення буде можливе лише за умови дотримання певних вимог.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі юрист з трудового права Віталій Дудін.
Він зазначив: "Донедавна в Україні підписання угод про нерозголошення комерційної таємниці або non-disclosure agreements (NDA) було радше ритуалом, адже покарати за їх порушення складно. Розкриття працівником секретів тягнуло хіба що на догану".
Раніше звільнення могло загрожувати лише таким категоріям працівників:
- посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
- особам, які працюють за контрактом;
- працівникам з договором про нефіксований робочий час.
За новими правилами підставою для звільнення стане порушення зобов'язання щодо нерозголошення комерційної таємниці. Таке звільнення буде законним лише за певних умов:
- Правила внутрішнього трудового розпорядку, що вимагають охорони комерційної таємниці, повинні бути схвалені трудовим колективом та доведені до відома всіх працівників.
- Засекречені відомості мають відповідати постанові №611.
- Має бути дотримано порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності відповідно до статей 147-149 КЗпП.
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