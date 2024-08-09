Слідство продовжується, і наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до організації цієї схеми.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру заступнику командира військової частини з Одеської області. Його підозрюють у причетності до організації ухилення окремих військовослужбовців від виконання служби. Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

Фігурант разом із спільниками, яких ще встановлює слідство, організував схему, в рамках якої деякі військовослужбовці частини фактично перебували вдома, а офіційно числилися на службі та отримували відповідне грошове забезпечення.

Військові передавали свої зарплатні банківські картки організаторам схеми, які замість них отримували всі виплати. За попередніми даними, протягом дії схеми ділки оформити понад 20 осіб та отримали від них до 20 мільйонів гривень.

2 серпня 2024 року Державне бюро розслідувань спільно з Національною поліцією затримали заступника командира військової частини та кількох військовослужбовців. Під час обшуків у них були виявлені та вилучені вогнепальна зброя і боєприпаси, наркотичні засоби, а також понад 118 тисяч доларів США.

Заступнику командира військової частини повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України).

За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство продовжується, і наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до організації цієї схеми.

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