До вашої уваги пропонується ворожіння на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 9 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 9 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 9 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Лицар Мечів

Високі стандарти можуть бути занадто високими для когось іншого, тому ви можете зменшити оберти. Конструктивна критика може бути деструктивною, якщо її висловлювати не вчасно та в невідповідній ситуації.

Натомість вам, можливо, варто почекати, поки вас запитають про вашу думку. Якщо цього не станеться, просто довіртеся всесвіту, який завжди знає, що краще.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Кубків

Емоції – ваша суперсила сьогодні, коли ви знаходите сенс, радість та сміх. Справа не в тому, чого ви досягаєте до кінця дня, а в тому, в якому дусі ви все робите.

Найкраще зосередитися на подорожі, а не на результаті, тому що день може виявитися руйнівним, і вам нічого буде показати за цей час. Однак спогади, які створюються і тривають все життя, завжди варті того.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ви можете отримати новини від сім'ї та друзів про конкретну ситуацію, яка пов'язана з вашим старим рідним містом. Це може вимагати від вас подорожі або принаймні бажання вирушити туди, де ви виросли.

Хоча це може бути невчасна подорож, вона все одно надасть вам можливість відновити зв'язок зі своїм минулим і помиритися зі старим другом.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Десятка Жезлів

Сьогодні у вас буде багато справ, і, можливо, вам доведеться звільнити свій розклад, щоб зосередитись на виконанні одного важливого завдання.

В даний момент проблеми можуть завдавати вам маси незручностей, але ви зазнаєте довгоочікуваного полегшення, коли все залишиться позаду і ви зможете зосередити більшу частину своєї енергії на інших речах.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Ви не обов'язково бачите, як вийти із конкретної ситуації. Ви можете боротися з великим почуттям провини та почуттям, що ви повинні відповідати чиїмось бажанням та потребам.

Це може бути дуже складним місцем для вас, тому що ви хотіли б мати деякий контроль над своїми варіантами. Однак це може бути випробуванням вашого характеру і надати можливість навчитися говорити «ні» або бути самопожертвеним, коли це необхідно.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Ви вчитеся тому, що для того, щоб зробити щось на довгострокову перспективу, у вас має бути почуття пристрасті та прихильності до проекту. Якщо ви недавно погодилися зробити щось просто з ввічливості, ви можете почати запитувати себе, навіщо ви взагалі турбуєтеся?

Це може бути час, коли ви повинні вийти із ситуації, яка не спрацює для вас у довгостроковій перспективі. Так, може бути ніяково відступати від кроку, який ви вважали за можливе зробити, але в кінці дня це також стосується вашої особистої віддачі та інвестицій вашого часу та енергії.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей

Зараз вам складно знайти правильний баланс між роботою та будинком.

Обидві області вашого життя можуть відчуватися як такі, що суперечать один одному, і вас одночасно тягне у двох абсолютно різних напрямках. У цей момент вам важливо мати можливість звернутися за допомогою, коли вона вам потрібна.

Не будьте гордими, Терези, коли вам потрібно, щоб хтось був поруч, важливо, щоб він мав можливість показати вам, як сильно він піклується про вас, беручи участь у житті вашого світу.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Паж Жезлов

Ви багато чого вчитеся у складній ситуації, і часом це може здаватися вам переважним. Вам доведеться взяти на себе всю боротьбу, і можливо навіть попросити наставника, щоб він керував вами в цьому процесі.

Від вас не чекають, що ви знатимете все, але зізнавайтеся, коли ви цього не знаєте. Це буде відмінним шансом для вас отримати більше навичок у певній галузі вашого життя, які стануть вам у нагоді пізніше, так що не ухиляйтеся від цієї можливості.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Мечів

Вам доведеться пережити свого роду випробування, коли людина, якій ви довіряли, виявиться зовсім не тією людиною, за яку ви її приймали.

Ви можете відчути сильне розчарування та сум через те, що це сталося.

Але зараз не час залишати все як є, настав час закликати когось до відповіді. Попросіть їх порозумітися і, якщо потрібно, заплатити стільки, скільки вам коштувала ця помилка.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Люди сьогодні можуть бути особливо складними. Ви можете мати справу з сильними особами та деякі конфлікти з вашими власними.

Коли ви вчитеся вести складні розмови, в яких вам доведеться брати участь, пам'ятайте, що завжди краще менше говорити і більше слухати.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Башта, перевернута

Яке довгоочікуване полегшення, коли складна проблема, яка була раптовою та хаотичною, нарешті вирішена. Ви почнете мати можливість компенсувати свої втрати, включаючи час та ресурси.

Хоча це може здатися вам довгою подорожжю, ви зможете повернутись до того, з чого почали. Насправді те, що здавалося для вас значною втратою, насправді не буде таким поганим, як ви думали.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута

Емоційно ви нарешті подолали труднощі. Розчарування та смуток, які ви випробували в недавньому минулому, нарешті відчуватимуться менше.

Ви можете боротися з тим, що це зайняло так багато часу, але в той же час радіти з того, що ви більше не там, де ви є. Ви рухаєтеся у позитивному напрямку, і це чудовий спосіб розпочати тиждень.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.