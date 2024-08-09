Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків Зодіаку, сьогодні скажіть те, що потрібно сказати, і відпустіть це.

Овен

21 березня – 19 квітня

На вас чекають захоплюючі події в майбутньому, але багатозадачність може завадити вам насолоджуватися тим, що має бути веселим. Ви можете спробувати робити багато людей одночасно, і це може вас засмутити. Зрештою, будь-яка робота, яку вам залишилося зробити, може почекати до завтра, і людина, яка пише вам повідомлення без зупинки, буде не проти, якщо ви приділите трохи часу собі. Чим більше ви зможете оптимізувати те, що намагаєтеся зробити, тим легше не нервуватиметься.

Телець

20 квітня-20 травня

Ваша сім'я або люди, з якими ви живете, можуть не усвідомлювати, що вони тіснять вас. Вони можуть не знати, що багато з них одночасно з вами спілкуються та перевантажують вас інформацією, що може призвести до вашого розумового вигоряння та ненавмисного емоційного перевантаження. М'яко дайте знати людям у вашому домі, якщо вони надто багато роблять або їм потрібно підходити до вас по одному, щоб отримати від вас найкращу відповідь.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Сьогодні вам може бути важко тримати свої думки з собою; слова, здається, просто вилітають із вашого рота, можливо, минаючи ваш мозок. Думати, перш ніж говорити, буде ключем до вашого успіху, навіть якщо вам доведеться прикусити мову, щоб зробити це. Вам може здаватися, що ви говорите про те, у що вірите, але навіть якщо ви думаєте, що це заради доброї справи, ви можете зрештою відштовхнути союзників, не усвідомлюючи цього до кінця.

Рак

21 червня-22 липня

Сьогодні легше дозволити собі емоційні витрати, ніж зазвичай, і ваш гаманець може постраждати, якщо ви до цього не готові. Інші можуть умовити вас витратити більше, ніж ви очікували, на подорожі чи легковажні речі. Хоча нормально відхилятися від свого бюджету, переконайтеся, що ви дійсно хочете отримати ті можливості, які переслідуєте. Може бути корисно зупинитися і подумати про свої довгострокові цілі, перш ніж ви стрибнете в короткострокові задоволення, які вам, можливо, навіть не будуть цікаві пізніше.

Лев

23 липня – 22 серпня

Вираз своєї чутливості та відкритість серця можуть не принести бажаних результатів сьогодні. У вас є серце, і ви хочете показати його, але інші можуть не зрозуміти, звідки ви виходите, і можуть вважати вас драматичним. Якщо ви опинитеся в ситуації, коли вам потрібно буде порозумітися, постарайтеся дотримуватися фактів, тому що ваші емоції можуть завести вас в ще більше замішання, ніж ви спочатку. Чим ясніше і лаконічніше ви будете, тим краще можна уникнути драми.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Ви можете відчувати складні почуття, які важко пояснити зараз, але інші все одно можуть вловити ваші емоції. Навіть якщо ви маєте можливість висловити себе, слова можуть просто не прийти до вас. Будьте терплячі з собою, і якщо ви відчуваєте, що можете довіряти людині, яка спонукає вас відкритися, тоді нормально дозволити їй трохи розкритися. Однак намагайтеся дотримуватися одного ходу думок, тому що метання туди-сюди не донесуть вашого погляду.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Декілька сторін однієї драматичної історії можуть постати перед вами зараз. Ви можете виявити, що один друг наполягає на тому, що певні події відбулися в його версії історії, в той час як інший друг вискакує з чимось, що навряд чи можна дізнатися як першу версію, яку ви почули. Зрештою, ваша місія полягає в тому, щоб не надто залучатися до події, яку ви випадково пропустили, щоб не заплутатися в чомусь, що ви навіть не можете підтвердити чи спростувати. Дозвольте їм розібратися з цим, це на краще!

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Висловлювання на робочому місці або в іншій спільній обстановці можуть змусити людей зіткнутися лобами. Хоча захищати свої переконання похвально, усвідомлюйте, коли ви просто підливаєте олії у вогонь, а не міняєте серця та уми. Ймовірно, розумно спрямовувати свої слова на те, щоб зберігати спокій усіх, поки ви застрягли разом там, де ви є, особливо якщо конфлікт спочатку не був вашим. Ваша участь може бути сприйнята як створення драми, і якщо ви не готові впоратися зі зростанням пристрастей, краще триматися подалі.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Ваша голова може витати у хмарах, поки хтось намагається змусити вас почути, що він насправді каже. Якщо ви відволікаєтеся на справи, що відбуваються в інших сферах вашого життя, ви не зможете зосередитися на цій розмові. Варто вислухати, тому що ви можете упустити друга, виявивши зневагу. Якщо ви дійсно маєте невідкладні справи, дайте зрозуміти, що ви просто зайняті і що ви готові дати їм можливість поговорити в інший раз.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Розповідаючи секрети людям, які не вміють їх зберігати, ви ризикуєте повернутись проти себе. Можливо, у вас є інформація, якою ви не готові поділитися з усіма, але її може бути надто складно тримати при собі. Просто переконайтеся, що якщо ви розповісте комусь до того, як будете готові зробити ці знання публічними, ви довіряєте їм, що вони піклуватимуться про вас так само, як і ви. Зараз найбезпечніше тримати свої думки при собі, тому що балакучість може створити напружені стосунки між вами та порожніми пліткарями.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Сьогодні балакучі люди можуть виснажувати вас, тому що ви відчуваєте, що не можете вставити ні слова. Інші можуть відчувати, що можуть звалити свій емоційний багаж вам на коліна, але коли настає ваша черга поділитися, вони відвертаються та ігнорують вас. Це несправедливий обмін, і ви заслуговуєте на краще спілкування з оточуючими. Якщо вам потрібен час, щоб відпочити та підзарядитись, можна на деякий час відключити звук на телефоні та подбати про себе.

Риби

19 лютого-20 березня

Хтось, хто завдав вам біль у минулому, може з'явитися сьогодні і вдати, що все гаразд. Хоча може бути важко встановити емоційні кордони, і у вас, можливо, навіть були добрі часи з цією людиною в минулому, це не найкращий день для того, щоб переосмислювати старі конфлікти, але й замовчувати їх теж не найкраща ідея. Якщо ви все ще відчуваєте біль через події, яку ви так і не закрили, можна почекати з відповіддю, доки ви не відчуєте себе більш здатним висловити свою думку.

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