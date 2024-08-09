Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби фсб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Як повідомили у прес-службі СБУ, затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні.

Виявилося, що шахраєм був 16-річний мешканець столиці, який потрапив під увагу окупантів, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах. Там йому написав представник спецслужб рф, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Окупанти свідомо завербували неповнолітнього, спочатку поставивши перед ним тестове завдання — розмістити по місту листівки антиукраїнського змісту. Після виконання цього завдання куратор обіцяв юнакові "великі гроші" за підпал військових автомобілів.

Умовою для підпалів було обов'язкове відеозаписування цього процесу. Отримані відеокадри потрібні були ФСБ для створення інформаційно-психологічних спецоперацій, які мали демонструвати, що підпали в Україні здійснюються не за ініціативою росії, а нібито в нашій країні існує проросійське "підпілля", що намагається зірвати мобілізацію і підтримати інтереси рф.

Коли російський куратор поставив завдання перед неповнолітнім, він зазначив, що це може бути будь-яка машина, схожа на військову, а не обов'язково саме військовий автомобіль.

Під час розслідування злочинів, що вчинені киянином, було встановлено, що в разі виконання "перевірочних" завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на його криптогаманець. Проте обіцяної суми він так і не отримав.

Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оскільки він перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

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