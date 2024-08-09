Обмеження щодо транзакцій з MMC-кодом відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року.

Українські банки вирішили обмежити здійснення транзакцій з використанням MMC-коду "Азартні ігри" через картковий кредитний ліміт. Цей крок відповідає глобальній стратегії банківського сектору у боротьбі з чорними p2p-переказами, яка передбачає встановлення обмежень на кількість транзакцій та сум.

Про це розповіла Марина Павленко, провідна експертка із фінансового моніторингу одного з українських банків.

Вона відзначила, що обмеження щодо транзакцій з MMC-кодом відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року.

Павленко підкреслила, що нові можливі обмеження будуть застосовуватися лише до p2p-перекладів (з картки на карту). Вони охоплюватимуть:

максимальну суму переказів – до 100 тис. грн на місяць;

кількість транзакцій – до 30 на місяць.

"Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Таким чином, для пересічного карткотримача, жодних змін по суті не станеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів", – пояснила експертка.

Проте українські банки вже раніше встановлювали обмеження для грошових переказів з картки на картку з метою протидії шахрайству та відмиванню грошей. Ці обмеження стосуються як сум переказів, так і кількості транзакцій. Проте конкретні ліміти відрізняються від банку до банку.

Наприклад, в ПриватБанку основні обмеження на перекази між фізичними особами різняться залежно від того, чи є клієнт отримувачем чи відправником грошей. Проте у будь-якому випадку при переказі діє ліміт 29 999 грн за одну транзакцію.

У Монобанку встановлені наступні ліміти на перекази між фізичними особами:

Максимальна сума, яку можна переказати на картку українського банку за одну операцію, становить до 60 тис. гривень.

Ліміти на кількість операцій: на день – до 50 операцій, за 4 дні – до 100 операцій, на місяць – до 150 операцій.

Максимальна загальна сума, яку можна перевести протягом місяця, обмежується відповідно до лімітів платіжних систем: для карт MasterCard – до еквівалента $10 тис. за курсом НБУ, для карт Visa – до еквівалента $25 тис. за курсом НБУ.

Джерело: OBOZ.UA.

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