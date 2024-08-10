Відомий історик зробив прогноз, як саме закінчиться війна в Україні, завдяки чому і хто виграє і яким чином повинна діяти українська влада.

Як може закінчитися війна в Україні, коли це станеться і чи можуть бойові дії затягнутися на довгі роки – своїми прогнозами щодо мабйтнього діляться як діючі військові, так і різноманітні аналітики, експерти і чиновники.

Так, раніше у Німеччині приголомшили прогнозом, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і може затягнутися. Тож Німеччина готується, що конфлікт триватиме до 2032 року. Як заявляв глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, Німеччина розуміє, що таким чином потрібно буде надавати Україні військову допомогу в тривалій перспективі.

Як закінчиться війна в Україні.

Деякі вірять, що війна в Україні завершиться шляхом політичного врегулювання. За словами керівника Східної програми Польського інституту міжнародних відносин доктор Даніеля Шеліговського, обидві сторони зараз готуються до переговорів.

У свою чергу відомий американский історик і письменник Тімоті Снайдер впевнений, що війну в Україні «виграють безпілотники і захист від безпілотників, а також літаки». Що війна в Україні буде виграна шляхом знищення російських аеродромів, Керченського мосту, «унеможливлення для Росії робити щось інше».

Снайдер також зазначив, що українців, які готові воювати, стало менше і «українці воюють на самоті», тож українській владі необхідно «планувати війну, яка не дасть можливості Росії її продовжувати, а не намагатися силою витіснити кожного російського солдата з української території».

«Війна може закінчитися по-різному, але я не думаю, що вона закінчиться так, як хочуть росіяни, тобто з повним контролем над територією України», – сказав Тімоті Снайдер в інтерв’ю «Радіо Свободи».

Як закінчиться війна в Україні.

Історик не вірить в сценарій, в якому росіяни зможуть добитися свого, тобто зробити так, щоб «української нації не існувало».

«Я не думаю, що це на нас чекає у майбутньому», - нголосив професор Єльского університету.

Останні новини України:

Астролог нажахав прогнозом щодо війни в Україні в 2024-му: наступ на ще три області.

Примусова евакуація: прийнято нове рішення, список населених пунктів.

Війна в Україні може затягнутися: експерт дав невтішний прогноз.