Їй загрожує позбавлення волі до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

Викрито директорку підприємства у заволодінні 15 мільйонів. 50-річну мешканку Житомирської області, керівницю приватного підприємства, викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області. Наступні 12 років вона може провести за ґратами. Подробиці повідомили у прес-службі поліції.

Було встановлено, що між приватним підприємством та однією з військових частин був укладений контракт на постачання резервуарів для зберігання авіаційного палива (гасу). Згідно з умовами договору, підприємство-підрядник отримало понад 15 мільйонів гривень.

Однак після отримання коштів відправлено замовнику 36 резервуарів, які не відповідали вимогам якості та були непридатні для зберігання палива, що було підтверджено відповідними експертизами.

Жінці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень згідно з частинами 4 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка стосується привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

За цими частинами статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскацію майна.

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