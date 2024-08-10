Правопорушника доставили до прикордонного підрозділу з метою притягнення до адміністративної відповідальності.

Прикордонники на Закарпатті затримали депутата з Черкаської області, коли він намагався незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Затриманий депутат підозрюється у сприянні збройній російській агресії.

Він був виявлений прикордонним нарядом відділу "Великий Березний" під час патрулювання на декілька сотень метрів від державного кордону. Особу, яка намагалася пройти у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Під час перевірок оперативні співробітники прикордонного загону встановили, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області. Він виявився прихильником росії. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України, яке стосується виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії російської федерації проти України, а також глорифікації учасників цієї агресії.

Правопорушника доставили до прикордонного підрозділу з метою притягнення до адміністративної відповідальності за частину 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Після проведення необхідних заходів чоловіка вивели з прикордоння у супроводі співробітників відповідних правоохоронних органів.

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