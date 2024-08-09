Незважаючи на те, що прогноз НБУ ґрунтується на припущеннях, його реалізація суттєво вплине на макроекономічну ситуацію в Україні.

Відсутність електроенергії є однією з ключових перешкод для відновлення української економіки в умовах повномасштабної війни. Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний. В НБУ розкрили обсяг дефіциту та попередили, скільки діятимуть обмеження.

Він пояснив, що електроенергії бракуватиме ще два роки. Тому українцям потрібно розуміти, що без відключень світла, поки неможливо жити в Україні.

"Припускаємо, що дефіцит електроенергії перевищуватиме 7% у 2024 році, буде близьким до 8% у 2025 році й до 5% у 2026 році та залишиться одним з основних стримувальних чинників для економіки. Відновлення натомість підтримуватимуть значні бюджетні видатки завдяки міжнародній допомозі, подальша розбудова експортних шляхів на тлі пожвавлення попиту на товари українського експорту та розвиток розподіленої генерації", – підкреслив Пишний.

Незважаючи на те, що цей прогноз ґрунтується на припущеннях, його реалізація суттєво вплине на макроекономічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо також, що існує значна ймовірність, що графіки відключення електропостачання в Україні можуть бути відновлені ще у серпні, особливо за умов спеки в 30-40 градусів і вище. Багато залежатиме від того, наскільки активно Україна вирішуватиме питання імпорту електроенергії під час спекотного періоду, а також наскільки значно зросте внутрішнє споживання.

Джерело: Укрінформ.

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