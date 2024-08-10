Стало відомо, спеціалістам яких робітничих професій в Україні пропонують найвищі зарплати.

Наразі український ринок праці стикається з важливими викликами через дефіцит робочої сили, особливо в категорії "блакитних комірців". Рівень безробіття оцінюється навколо 13%. Однак роботодавці мають значні труднощі у заповненні вакансій, зокрема в секторах виробничій, будівельній, роздрібній торгівлі та логістиці. Стало відомо, спеціалістам яких робітничих професій пропонують найвищі зарплати.

Машиніст екскаватора має значну кількість оголошень – 110, середня зарплата становить 32 962 грн, медіанна зарплата – 32 500 грн. Крім того, є 1,138 відгуків про цю посаду.

Конструктор володіє меншою кількістю оголошень – 25, при середній зарплаті 27 318 грн і медіанній зарплаті 27 500 грн. Кількість відгуків про цю посаду складає 59.

Зварювальник виступає лідером за кількістю оголошень – 759, середня зарплата становить 27 867 грн, медіанна зарплата – 26 250 грн, і є 8,178 відгуків про цю посаду.

Складальник меблів має 147 оголошень із середньою зарплатою 25 139 грн, а також медіанною зарплатою 25 000 грн. На цю посаду є 1,359 відгуків.

Монтажник представлений у 96 оголошеннях із середньою зарплатою 26 945 грн, медіанна зарплата також складає 25 000 грн. Кількість відгуків про монтажника становить 566.

Оператор ЧПК (Числового програмного керування) має 119 оголошень із середньою зарплатою 24 943 грн, медіанна зарплата на цій посаді – 22 500 грн. Кількість відгуків про оператора ЧПК складає 576.

Токар відзначається на ринку праці 116 оголошеннями з медіанною зарплатою 22 500 грн і середньою зарплатою 23 479 грн. На цю посаду є 428 відгуків.

Технолог представлений у 53 оголошеннях із медіанною зарплатою також 22 500 грн, але середня зарплата складає 26 807 грн. Кількість відгуків на технолога становить 154.

Механік зустрічається в 71 оголошенні із медіанною зарплатою 22 000 грн і середньою зарплатою 22 584 грн. Кількість відгуків про механіка складає 166.

Столяр має 208 оголошень із медіанною зарплатою 20 250 грн і середньою зарплатою 21 976 грн. Кількість відгуків на столяра становить 1,431.

Джерело: РБК.

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