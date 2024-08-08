Сьогодні, 8 серпня, будуть застосовані обмеження споживання електроенергії – в «Укренерго» зробили термінове попередження, коли торкнуться графіки і коли саме.

«Укренерго» терміново вводить обмеження споживання, пише Politeka.net.

Енергетики зробили попередження, назвавши години, коли будуть ввідключати світло.

«Увага! Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання», - йдеться в терміновому повідомленні.

«Укренерго» попереджає, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.

Причини застосування обмежень

В «Укренерго» назвали дві причини, через які доведеться терміново обмежити споживання електроенергії.

Це дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками, а також високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

Кому 8 серпня вимикатимуть світло

Обмеження сьогодні торкнуться промисловості та бізнесу.

При цьому споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.

В "Укренерго" закликають українців споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00.

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