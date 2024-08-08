«Укренерго» терміново вводить обмеження споживання, пише Politeka.net.
Енергетики зробили попередження, назвавши години, коли будуть ввідключати світло.
«Увага! Сьогодні, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання», - йдеться в терміновому повідомленні.
«Укренерго» попереджає, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.
Причини застосування обмежень
В «Укренерго» назвали дві причини, через які доведеться терміново обмежити споживання електроенергії.
Це дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками, а також високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
Кому 8 серпня вимикатимуть світло
Обмеження сьогодні торкнуться промисловості та бізнесу.
При цьому споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
В "Укренерго" закликають українців споживати електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00.
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