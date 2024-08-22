Київська мерія виплачує одноразову фінансову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень мобілізованим громадянам та військовослужбовцям, які підписали контракт.

В Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, передбачено одноразову грошову допомогу. Зокрема, в Києві виплату в розмірі 30 тисяч гривень можна отримати від місцевої влади.

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА. Хто має право на виплату та як її отримати

Як зазначено, київська мерія вже більше пів року виплачує одноразову грошову допомогу в розмірі 30 тисяч гривень громадянам.

Гроші нараховуються мобілізованим безготівково на їх соціальний або зарплатний рахунок. Ті, хто володіє муніципальною "карткою киянина", отримають виплату на цей рахунок.

Виплата здійснюється на основі інформації, наданої Київським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Щомісяця цей центр передає Департаменту муніципальної безпеки дані про мобілізованих.

Які документи потрібні для отримання виплати

Згідно з інформацією КМДА, мобілізовані мають подати до ТЦК та СП такі документи:

копію ідентифікаційного коду;

копію паспорта громадянина України (1-2 сторінки та остання адреса реєстрації) або ID-картки;

копію довідки або виписки з банку про відкриття соціального чи зарплатного рахунку.

Нарахування здійснюється автоматично, без потреби безпосередньої участі мобілізованих.

Крім того, київська влада розширила перелік отримувачів, включивши до нього громадян, які підписали контракт.

"Виплата є одноразовою і призначена для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації в особливий період, а також для військовослужбовців, які підписали контракт на службу в рядах ЗСУ в якості рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та перебувають на обліку в районних ТЦК та СП у Києві," — зазначається в повідомленні.

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