У Дніпрі затримали 16-річного агента РФ, який за вказівкою російських спецслужб підпалив автомобіль ЗСУ, за що йому загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали 16-річного мешканця Дніпра, який виконував завдання російських спецслужб. Юнак, прагнучи «легких грошей», став агентом РФ і готував підпали службових автомобілів Сил оборони, залучених до виконання бойових завдань.

На початку серпня 2024 року, представник російської розвідки запропонував хлопцеві співпрацю, пообіцявши йому швидкий заробіток. Після отримання інструкцій, він провів розвідку у темряві, виявив три потенційні цілі та сфотографував їх для погодження з куратором.

На виконання завдання, юнак підпалив один із військових позашляховиків за допомогою легкозаймистої суміші, а потім відзняв це на відео для звітності. Окупанти планували використати ці матеріали для дезінформації про наявність антиукраїнського підпілля.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підозрюваного і затримали його на місці події. Під час обшуку виявлено мобільний телефон та одяг з доказами провини.

Слідчі СБУ повідомили юнакові про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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