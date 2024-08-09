Детективи БЕБ вилучили 4,7 млн євро готівки у бухгалтера постачальника продуктів для Міноборони в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та вилучили 4,7 млн євро необлікованої готівки у бухгалтера компанії-постачальника продуктів для Міністерства оборони. Це сталося в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків, повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.

Гроші були знайдені в багажнику автомобіля бухгалтера, коли детективи проводили слідчі дії. Жінка не змогла пояснити походження вилучених коштів.

Спроба вивезти та приховати "чорну" касу була виявлена під час розслідування. Наразі вирішується питання про накладення арешту на ці кошти.

За інформацією БЕБ, в період 2022-2023 років компанія поставила до Міністерства оборони продукцію на суму 14,5 млрд грн з ПДВ. Водночас, за документами, компанія нібито здійснювала безтоварні операції з постачання продуктів через фіктивні підприємства. Це дозволило їм безпідставно сформувати витрати на податковий кредит з ПДВ та уникнути сплати податків в значних розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджуються висновками аналітичних матеріалів БЕБ.

Детективи провели обшуки в приміщеннях компанії та за місцями проживання підозрюваних, вилучивши документи і чорнову бухгалтерію. Незважаючи на те, що обшуки проводились у межах законодавства, представники підприємства заявили про нібито тиск з боку БЕБ.

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