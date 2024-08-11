Наразі слідчі поліції повідомили службовцю про підозру, а також Деснянський районний суд міста Києва встановлює міру відповідальності для підприємця, який здійснював постачання.

У Києві поліція повідомила про підозру начальнику речової служби військової частини. Фігуранту може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Подробиці повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві спільно зі слідчими столичної поліції та за підтримки керівництва Міноборони і ЗСУ виявили, що у 2022 році між військовою частиною та приватною компанією був укладений контракт на постачання форменого одягу. Кошти на закупівлю були виділені рішенням Київської міської ради.

Під час приймання форми начальник речової служби не перевірив відповідність товару стандартам, встановленим Міністерством оборони. Внаслідок цього були зафіксовані збитки на суму 25 млн грн.

Наразі слідчі поліції повідомили службовцю про підозру за ч. 4 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство продовжується під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Деснянський районний суд міста Києва встановлює міру відповідальності для підприємця, який здійснював постачання. Його обвинувачують за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Постачальника звинувачують у співучасті у завданні збитків на суму 25 млн грн та легалізації трьох мільйонів гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.