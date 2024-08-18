У Верховній Раді пропонують зміни до законодавства, які полегшать отримання грошової допомоги військовослужбовцям після поранень або хвороб, що вплинули на їхню працездатність.

У Верховній Раді України розглядають можливість удосконалення соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Зокрема, законопроєкт №11451 передбачає спрощення процедури отримання одноразової грошової допомоги для військових.

Пояснюємо, які зміни пропонуються в рамках законопроєкту №11451 та які деталі відомі на цей момент.

Як передбачається спростити отримання грошової допомоги та подання судових позовів?

Основи державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей закріплені у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Цей закон також регулює порядок надання та виплати одноразової грошової допомоги у випадках поранень, контузій, травм або каліцтв, отриманих під час служби.

Проєкт закону №11451 пропонує внести зміни до пункту 7 частини 2 статті 16 цього закону, акцентуючи увагу на двох основних аспектах:

Строк для отримання грошової допомоги. Законопроєкт встановлює чіткий термін, протягом якого військовослужбовці можуть отримати одноразову грошову допомогу у разі поранення або захворювання, отриманого під час служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Строк для подання судових позовів. Законопроєкт також уточнює період, протягом якого військовослужбовці мають право подавати судові позови у випадку відмови Міністерства оборони у призначенні цієї допомоги.

Таким чином, одноразова грошова допомога призначається у випадку поранень, контузій, травм або захворювань, які виникли під час служби та призвели до часткової втрати працездатності. Якщо військовослужбовець був звільнений зі служби, він має право на отримання допомоги, якщо втрата працездатності відбулася протягом трьох місяців після звільнення, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Джерело: РБК-Україна

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