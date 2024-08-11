До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 11 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 11 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 11 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Ієрофант

Традиції це те, чого сьогодні слід прагнути, навіть якщо вам хочеться робити все по-своєму.

Ви можете йти проти системи і не мати змоги досягти бажаного. Рекомендується працювати у потоці.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Смерть

Розділ вашого життя добігає кінця. Це означає, що ви емоційно готові до нового етапу, навіть якщо ви цього не відчуваєте.

Приходить ясність, яка вам потрібна для пошуку мети та нового фокусу. Чекайте на неї.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Маг

У вас є талант або навичка, яку ви упускаєте з уваги. Причина в тому, що ви дивитеся надто багато речей і відволікаєтеся.

Знайдіть одну мету, якої вам потрібно прагнути сьогодні. Це допоможе вам звузити коло того, що ви маєте, що ви можете успішно використовувати.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Правосуддя

Життя зараз здається несправедливим, і ви цим незадоволені. Це може змусити вас відчути, що потрібно більше залучатися. Напишіть листи своїм політичним представникам.

Почніть висловлюватись. Якщо ви триматимете своє розчарування при собі, це не дасть вам відчути себе сильніше.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Закохані

Ти стоїш на роздоріжжі, коли справа стосується кохання. У тебе є дві сторони, які можеш вибрати, і ти не готовий.

Вам потрібно продовжувати зустрічатися та дивитися, що ваше серце відчуває правильним для вас. Не погоджуйтесь на когось тільки тому, що ви самотні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Ваша інтуїція допомагає вам зрозуміти вашу поточну роль групи.

Ви можете відчувати, що ви маєте унікальну мету, і це так. Ви не повинні бути послідовником прямо зараз. Ви прокладаєте шлях.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Повішений

Ви виснажилися, чекаючи на рішення, яке прийде за вас. Терпіння дається вам нелегко, тому ви знаходитесь у місці, де ви збираєтеся зробити повний розрив та працювати незалежно.

Це буде нелегко, але те, що тобі призначено, зупинити неможливо.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колісниця

Труднощі можуть змусити вас відчути, що вам потрібно здатися, але карта Таро Колісниця - це знак того, що вам потрібно триматися зараз. Це випробування – перевірка вашої витривалості. І ви дуже близькі до того, щоб пройти його.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Місяць

Люди не завжди будуть такими, якими вони вам здаються. Тримайте очі відкритими для будь-якої невідповідності, яку ви можете помітити. Вам вирішувати, чи слідкувати за собою.

Вам доведеться докласти всіх зусиль, щоб оцінити характер людей.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Диявол

Вас починає спокушати стара звичка, яка, як ви думали, давно пішла у минуле.

Зробіть все можливе, щоб створити якусь систему підзвітності, щоб не впасти у стару модель. Прямо зараз ви вразливі. Встановіть кілька карток.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви багато думаєте про майбутнє, і це змушує вас турбуватися. У вас є багато речей, які ви повинні з'ясувати.

Зараз, можливо, не найкращий час для вас приймати поспішне рішення. Ви можете зробити це, як тільки ви будете впевнені, що все, що ви обіцяєте, ви можете виконати.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Занадто багато проблем, що виникають одночасно, можуть стати справжнім головним болем.

Вам може знадобитися вирішити, що ви відмовилися брати участь у чомусь, що не має сенсу. Незважаючи на те, що ви відчуваєте, зосередьтеся на правді ситуації, щоб ухвалити рішення

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