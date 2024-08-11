За два роки на банківський рахунок жінки безпідставно було нараховано майже 1 145 000 гривень.

Керівник столичних кладовищ нараховував зарплату людям, які фактично не працювали. Таким чином, "привиди", які ніколи не з'являлися на робочому місці, отримали з міського бюджету понад 1,6 мільйона гривень. Про це повідомили в пресслужбах столичної поліції та Київської міської прокуратури.



Слідчі висунули підозру екскерівнику двох столичних кладовищ, який через свою службову недбалість може опинитися за ґратами на п'ять років.

Поліцейські з'ясували, що колишній посадовець виконував обов'язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Водночас у комунальному підприємстві числилася прибиральниця, яка фактично не відвідувала робоче місце, але отримувала зарплату. За два роки на банківський рахунок жінки безпідставно було нараховано майже 1 145 000 гривень.

Після зміни місця роботи чоловік став керівником Міського кладовища ритуальної служби, де також виявили фіктивну прибиральницю. За рік їй було нараховано понад 500 000 гривень заробітної плати.

Загалом бюджету завдано збитків на понад 1,6 мільйона гривень, що слідство кваліфікувало як "службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки" (ч. 2 ст. 367 ККУ).

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