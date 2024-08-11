На Волині намагалися мобілізувати чоловіка, який хворіє на гепатит. У Волинській області засудили чоловіка, який отримав повістку під час мобілізації, проте вирішив ухилитись від служби в ЗСУ. На суді чоловік провину визнав. Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

Згідно з даними суду, у серпні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації і вручили йому повістку, але він не з'явився до військкомату. На суді чоловік визнав свою провину і висловив щире каяття.

"Достеменної причини неявки не назвав, зазначив, що, можливо, запізнився на автобус чи боявся служби в ЗСУ. Вказав, що раніше його призивали до лав ЗСУ, однак до військової частини він скерований не був, з яких причин – йому невідомо. Зазначив, що хворіє гепатитом від початку 2000-х років, лікування не проходить через відсутність коштів. З рішенням ВЛК про придатність до військової служби погодився, його не оскаржував. У скоєному розкаявся, просив суворо не карати", – йдеться у свідченні чоловіка.

Суд встановив, що ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації попри діагноз "хронічний персистуючий гепатит" у стадії ремісії. Цей висновок на суді підтвердив також очільник військово-лікарської комісії.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 і засудив його до 3 років позбавлення волі.

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