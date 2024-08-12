В Україні очікується різке похолодання з 12 по 15 серпня, але вже з 16 по 18 серпня спека повернеться, досягаючи +35…+37 градусів у деяких регіонах.

На початку серпня більшість регіонів України насолоджуються комфортною температурою. Проте синоптичні процеси в Європі починають демонструвати перші ознаки наближення осені. Відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, розповів "Телеграфу" про свій прогноз. За його словами, все частіше починають формуватися повітряні потоки з північної частини Атлантики та Скандинавії, які приносять прохолодніше і вологіше повітря.

У другій декаді серпня прогнозується утворення висотного циклону над північно-східною Європою, що призведе до поступового просідання фронтальної зони на південь. Це, у свою чергу, викличе проникнення холодного повітря з Норвезького моря та Скандинавії на схід Європи. Таким чином, з 12 по 15 серпня в більшості областей України спостерігатиметься короткочасне похолодання, яке обійде лише південні регіони, Крим і Закарпаття. Нічна температура в західних, північних та деяких східних областях знизиться до +7…+13 градусів, що на кілька градусів нижче середніх норм.

Водночас денна температура залишиться досить комфортною — від +22 до +28 градусів. На півдні буде значно тепліше, особливо на узбережжі: вночі температура коливатиметься від +14 до +20 градусів, а вдень досягатиме +27…+32 градусів. Значних опадів під час похолодання не очікується, оскільки область високого тиску запобігатиме активності атмосферних фронтів. Проте в північних і західних регіонах можливі невеликі дощі, які матимуть локальний характер.

Зміна погодних умов розпочнеться 15 серпня ввечері, коли повітряні потоки повернуться з південно-західного напрямку, що принесе спекотну масу з Балкан. Таким чином, з 16 по 18 серпня температура повітря суттєво підвищиться, досягнувши вночі +16…+22 градусів, а вдень +28…+34 градусів. У південних, центральних та східних областях температура місцями перевищить +35…+37 градусів.

Проте спека не затримається надовго: з 19 серпня циклони та атмосферні фронти з західної Європи витіснять спекотне повітря з України.

Отже, у серпні очікуються значні коливання температури повітря та атмосферного тиску. Опадів прогнозується небагато, а їх дефіцит буде відчутним у більшості регіонів.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія