Працівники ДБР оголосили підозру начальниці фінансово-економічної служби однієї з військових частин, розташованої на Дніпропетровщині. Вона звинувачується в тому, що через її діяльність підлеглі незаконно отримували бойові виплати, які мали бути призначені для бійців на передовій. ДБР повідомила подробиці.

Згідно з наказом, підготовленим посадовицею, майже весь особовий склад фінансово-економічної служби нібито був відряджений на Схід України для виконання бойових завдань у складі оперативно-тактичного угруповання.

Насправді ж, фінансисти та бухгалтери бойових відряджень не проходили, але регулярно отримували доплати за це. Підозрювана складала фальшиві рапорти, щоб забезпечити перерахунок грошових винагород.

Протягом шести місяців семеро працівників фінансово-економічної служби незаконно отримали майже 1 мільйон гривень у вигляді доплат. Начальницю цієї служби підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про відшкодування завданих збитків. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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