Стало відомо про нову корупційну схему, яка діяла в Україні. Так, повідомляється, що поліцейські висунули підозру посадовцю Держпродспоживслужби у Києві в організації корупційної схеми. Подробиці скандальної справи повідомили у прес-службі поліції Києва.

В прес-службі поліції розповіли, що саме начальник структурного підрозділу обіцяв за певну винагороду допомогти у отриманні свідоцтва про навчання з безпечного поводження з пестицидами. Він отримував неправомірну вигоду в два етапи, загальною сумою 2 000 доларів.

Уточнюється, що оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі ГУНП у Києві затримали посадовця під час отримання 600 доларів. Раніше поліцейські зафіксували, що він уже отримав 700 доларів США та 27 500 гривень.

Начальник одного з управлінь Держпродспоживслужби у місті Києві обіцяв за такі кошти вплинути на ухвалення рішення уповноваженими особами, забезпечивши позитивне складання іспитів та видачу свідоцтва про навчання з безпечного поводження з пестицидами.

Зловмисника затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і йому вже оголошено про підозру. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

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