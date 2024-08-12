Клієнт "ПриватБанк" повідомив, що вже 11 років користується послугами цього банку, але його рахунок заблокували.

"ПриватБанк" рекомендує частині своїх клієнтів перевести свої кошти в інший банк у зв’язку з негативними результатами фінансового моніторингу. Клієнти отримують повідомлення про припинення співпраці без надання додаткових пояснень.

Про це повідомляється на порталі "Мінфін", де користувачі можуть залишати відгуки про роботу банків.

Клієнт "ПриватБанк" повідомив, що вже 11 років користується послугуми цього банку. При цьому ніяких проблем раніше у нього не було. Днями він не зміг зайти до додатку "Приват24", адже забув пароль. Він намагався відновити пароль, але "ПриватБанк" не дав такої можливості. Тому чоловік вирішив звернутись у технічну підтримку банку.

"Операція операція відхилена, наберіть 3700". Починаю дзвонити і чую, що ми вирішили розірвати договір з вами і ви більше не клієнт банку", — йдеться у повідомленні.

Чоловік стверджує, що всі необхідні податки сплачено, а блокування рахунку сталося одразу після перерахунку оподаткованих коштів. Він не отримав жодних пояснень, тільки Клієнт "ПриватБанк" здивований звинуваченням у нібито відмиванні грошей, оскільки не отримав жодних документальних пояснень або претензій.

"У відділенні на запитання, як і чому взагалі таке сталося відповідь — я не знаю, банк вирішив. Вирішив банк чи робот, який не дав увійти до кабінету? Як держбанк може поводитися так — без будь-якого попередження про такі свої дії? Чи не треба було переконатися, що гроші законні? Що куди хочу, туди і відправляю? Що за маячня. Гроші заробив, податок сплатив, але користуватись не можна, бо ми так вирішили" — зазначено у скарзі.

У "ПриватБанк" відповіли на запит, зазначивши, що їхні дії відповідали чинному законодавству та вимогам Національного банку України. Всі заходи були здійснені відповідно до правил фінансового моніторингу в країні.

В установі підтвердили, що обслуговування клієнта було дійсно обмежене, але йому було надано можливість переказати залишки коштів на рахунок в інший банк.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.