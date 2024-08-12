В Україні планують ввести базову соціальну допомогу, яка в майбутньому замінить прожитковий мінімум. Розмір цієї допомоги буде залежати від складу домогосподарства.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю каналу "Рада". Наразі Міністерство соцполітики обговорює відповідний законопроєкт з центральними органами влади. Основні нововведення:

Прожитковий мінімум буде скасовано.

"Зараз формально визначений прожитковий мінімум не забезпечує потреб людини. Він не враховує реалії життя. Ми живемо домогосподарствами, тому одинокій людині потрібно більше коштів, ніж родині з шести осіб. Коли в сім'ї є діти і дорослі, ситуація також змінюється. Ми хочемо відмовитися від прожиткового мінімуму, оскільки до нього прив’язані штрафи та посадові оклади. Для нас важливо це роз’єднати", – зазначила міністр.

Розмір допомоги залежатиме від складу родини. Наприклад, якщо в родині вирішено, що один з подружжя працюватиме, а інший займатиметься побутом, це не означає, що держава не повинна надавати допомогу у випадку безробіття. Адже таке рішення є особистим вибором родини, а дохід одного з подружжя може бути достатнім для всіх.

Міністерство соціальної політики завершує розробку законопроєкту про запровадження базової соціальної допомоги замість прожиткового мінімуму.

Виплати об'єднають.

Цікаво, що для осіб з інвалідністю існує близько 100 різних виплат, але розібратися в цьому переліку досить складно. Натомість планується ввести лише дві виплати: для тих, хто тимчасово опинився в бідності, та виплату по догляду для тих, хто втратив працездатність.

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