Мобільні оператори підвищать тарифи у 2025 році через необхідність забезпечити автономне живлення базових станцій, що є вимогою державного регулятора.

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell готуються до підвищення тарифів, що пов’язано з новими вимогами державного регулятора, спрямованими на забезпечення автономного живлення базових станцій.

З 16 липня 2023 року до 1 лютого 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), зобов’язала операторів «Київстар», «Vodafone» та «lifecell» оснастити 100% своїх базових станцій акумуляторами та генераторами. Це дозволить забезпечити роботу мобільного зв’язку протягом 10 годин без електропостачання, що є вкрай важливим на тлі тривалих відключень електроенергії.

Для реалізації цієї вимоги операторам доведеться подолати ряд серйозних викликів. Одна з головних проблем — це забезпечення достатньої кількості електроенергії для зарядки акумуляторів. Щоденна потреба становитиме близько 2,8 ГВт-год, що еквівалентно потужності одного енергоблока АЕС. Крім того, для обслуговування цього обладнання операторам необхідно найняти до 10 тисяч робітників, але держава не надає можливості для їхнього бронювання, що ускладнює виконання завдань.

Фінансові витрати на встановлення додаткового обладнання та наймання персоналу будуть значними, і держава не надає фінансової підтримки для покриття цих витрат. У результаті, оператори змушені будуть перекласти ці витрати на абонентів, що призведе до підвищення тарифів у 2025 році. Ціни на мобільний зв’язок зростуть, щоб забезпечити стабільний зв’язок під час тривалих відключень електроенергії.

Таким чином, мобільні оператори попереджають користувачів про неминуче підвищення тарифів на мобільний зв’язок, що буде зумовлено складними умовами роботи під час блекаутів та новими вимогами регулятора.

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