У серпні, під час активного росту бульб середньопізніх та пізніх сортів картоплі, важливо підживити овоч, щоб прискорити дозрівання врожаю і забезпечити відтік поживних речовин із листя в бульби.
Агротехніки рекомендують використовувати розчин суперфосфату разом із калійною сіллю або калімагезією для того, щоб підживити картоплю. Це підживлення не тільки підвищує врожай, але й поліпшує смакові якості картоплі. Для приготування розчину, щоб підживити картоплю, необхідно на 10 літрів води взяти 3 столові ложки суперфосфату та 4 столові ложки калімагнезії.
Спочатку суперфосфат слід настоювати у воді протягом доби, періодично перемішуючи. За 3-4 години до використання настій потрібно процідити в іншу ємність, додаючи попередньо розчинену у воді калімагнезію, щоб підживити картоплю.
Таке некореневе підживлення картоплі може збільшити врожайність приблизно на 15%, а також підвищити вміст крохмалю в бульбах, що позитивно вплине на їхній смак.
Цікавий факт: під час догляду за картоплею важливо забезпечити її достатньою кількістю світла, оскільки рослини, які отримують не менше 6-8 годин сонячного світла на день, формують більші та смачніші бульби. Таким чином, вам вдасться отримати багатий урожай.
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