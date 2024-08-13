У серпні агрономи рекомендують підживити картоплю розчином суперфосфату та калійної солі для підвищення врожайності та покращення смакових якостей бульб.

У серпні, під час активного росту бульб середньопізніх та пізніх сортів картоплі, важливо підживити овоч, щоб прискорити дозрівання врожаю і забезпечити відтік поживних речовин із листя в бульби.

Агротехніки рекомендують використовувати розчин суперфосфату разом із калійною сіллю або калімагезією для того, щоб підживити картоплю. Це підживлення не тільки підвищує врожай, але й поліпшує смакові якості картоплі. Для приготування розчину, щоб підживити картоплю, необхідно на 10 літрів води взяти 3 столові ложки суперфосфату та 4 столові ложки калімагнезії.

Спочатку суперфосфат слід настоювати у воді протягом доби, періодично перемішуючи. За 3-4 години до використання настій потрібно процідити в іншу ємність, додаючи попередньо розчинену у воді калімагнезію, щоб підживити картоплю.

Таке некореневе підживлення картоплі може збільшити врожайність приблизно на 15%, а також підвищити вміст крохмалю в бульбах, що позитивно вплине на їхній смак.