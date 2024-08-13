У Дніпропетровській області засудили чоловіка, який отримав повістку, проте написав заяву про відмову від мобілізації. Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Згідно з даними суду, 3 травня 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. 6 травня йому надіслали повістку, але він не з'явився до ТЦК. У червні чоловік подав заяву з проханням відмовити йому в мобілізації.

На суді чоловік визнав свою провину і пояснив, що звернувся до військкомату для заміни протермінованого тимчасового посвідчення про військовий облік. Метою цього було почати оформлення документів на своєму підприємстві для бронювання.

3 травня 2024 року чоловік отримав повістку для проходження військово-лікарської комісії, яку успішно пройшов і був визнаний придатним для служби. Після цього йому надійшла повістка на мобілізацію до Збройних сил України, але він не з'явився на виклик.

Мотиви своєї поведінки чоловік пояснив тим, що утримує сім'ю, у тому числі четверо неповнолітніх дітей, і переживає за їх долю якщо з них щось станеться під час служби в армії".

Суд поставив під сумніви слова чоловіка. Оскільки із багатодітною матір'ю він одружився уже після завершення досудового розслідування. Суддя зазначив, що це не рідні діти підсудного і над ними він не має опікунства. Також на час суду у чоловіка немає бронювання від мобілізації. зроби хороший рерайт цього тексту

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

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