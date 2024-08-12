Той факт, що Меркурій є ретроградний, не означає, що ви не можете рухатися вперед; це лише означає, що достаток, який ви шукаєте, можна знайти в ідеї, мрії чи навіть можливості з минулого.

Тиждень 12 серпня починається з першої чверті Місяця у Скорпіоні, часу, щоб відпустити те, що більше не працює, переглянути свої плани та дозволити собі зміцнити свої найглибші наміри.

Найвдаліший день цього тижня для кожного знака зодіаку з 12 по 18 серпня 2024 року:

Овен: вівторок, 13 серпня

Немає кращого часу, ніж справжнє, щоб повірити в себе і почати діяти заради своїх мрій Овен. Але це проявляється не тільки в угодах чи виборі, які ви робите, а й у розмовах, у яких ви берете участь.

Ваші слова матимуть величезну силу, оскільки Марс з'єднується з Юпітером у Близнюках у вівторок, 13 серпня, дозволяючи вам рухатися вперед за допомогою письмової та усної комунікації. Хоча ця енергія дивовижна, особливо якщо лист є частиною вашої кар'єри або мрії, якої ви прагнете, вона також може допомогти вам нарешті відкритися оточуючим, щоб вони повністю усвідомили вашу правду.

Ви вже знаєте, що ця можливість – другий шанс на все, чого ви хочете, тому підійдіть до цього зі здорової точки зору та пам'ятайте, що ви гідні прожити життя своєї мрії.

Телець: вівторок, 13 серпня

Достаток - це те, що створюється, коли ви досить сміливі, щоб діяти за своїми планами, дорогий Телець. Недостатньо просто знати, що ви гідні; ви повинні скласти план того, як виглядатиме і відчуватиметься найбагатше життя. Постарайтеся думати про достаток не тільки в термінах фінансового благополуччя, але й у емоційному та ментальному задоволенні від усвідомлення того, що ваші потреби задоволені, і ви відчуваєте, що ви переповнені всім, чого бажали.

Оскільки Марс з'єднується з Юпітером у Близнюках у вівторок, 13 серпня, вам надається шанс ухвалити важливе рішення про своє майбутнє — але ви повинні ґрунтувати його на тому, що для вас найважливіше. Намагайтеся дозволити собі ризикнути, особливо якщо ви виявите, що подаєте прохання про підвищення або підвищення по службі, оскільки чим більше ви вірите, що гідні, тим більше подій у всесвіті будуть складатися на вашу користь.

Близнюки: середа, 14 серпня

Приділення часу огляду та роздумів над недавніми темами дозволяє вам почуватися більш упевненими у своїх рішеннях, милі Близнюки. Замість того, щоб відчувати, що фази повільності, збентеження або навіть застою тягнуть вас донизу і стримують, — пориньте в них.

Прийміть зараз і все, що він вам пропонує, особливо з огляду на те, що ретроградний Меркурій у середу, 14 серпня, перейде на знак Лева. Це буде неймовірно інтенсивна енергія для вас, Близнюки, і це тому, що вам доведеться змінити те, як ви ведете свій бізнес або укладаєте конкретну угоду.

Як би ви не були відомі своєю частою зміною думки, у цьому випадку вся справа в божественному перенаправленні і в тому, чи скористаєтеся ви цією можливістю від всесвіту, хоч би якою незручною вона здавалася. Залиште своє его за дверима і просто оберіть прийняти свою правду і зробіть все необхідне, щоб почуватися впевнено на майбутньому шляху.

Рак: середа, 14 серпня

Вам, можливо, доведеться переглянути деталі, щоб відчути, що ви рухаєтеся вперед, Раку. Оскільки ретроградний Меркурій повертається до Лева в середу, 14 серпня, перегляд вашого бюджету та фінансів може дозволити вам побачити, де вам належить виплата, або навіть розкрити деякі сюрпризи. Однак, хоча цей фінансовий огляд допоможе виправити становище і залучити більше достатку, вам також потрібно провести деякий внутрішній роздум.

Ви приймаєте меншу оплату, роботу або навіть компенсацію, ніж заслуговуєте. Звичайно, просто просити більше - це бажаний результат, але вам, можливо, потрібно глибше зрозуміти, чому ви так довго брали менше. Спробуйте практикувати затвердження навколо своєї внутрішньої цінності і сприймайте це як експеримент, тому що коли ви вірите, що дійсно заслуговуєте від життя тільки найкраще, то саме це ви і почнете притягувати.

Лев: вівторок, 13 серпня

Бажання — це твої найщиріші наміри, любий Лео. Вони не безглузді і навіть не безглузді незалежно від того, скільки разів ти в минулому втрачав надію на свої мрії. Але, як і у всьому, ідея полягає не тільки в тому, щоб загадати бажання, а й у тому, щоб за ним слідувати план і дію, щоб ти працював над його втіленням.

Все, що ви створюєте в цьому житті, буде прямим результатом того, що ви вкладаєте в це, тому вам потрібно зібрати всю свою мужність і навіть сміливість, оскільки ви починаєте вірити, що ніщо з того, що мало стати частиною вашого божественного шляху, не було втрачено.

Постарайтеся прийняти не лише свої бажання щодо свого майбутнього, а й підтримку, яку можуть надати вам друзі, соціальні кола та навіть мережі, оскільки Марс поєднується з Юпітером у Близнюках у вівторок, 13 серпня.

Діва: вівторок, 13 серпня

Ви налаштовані на швидкий підйом у своїй кар'єрі, люба Діво; вам потрібно тільки переконатися, що ви усвідомлюєте, що вам ніколи не доведеться вибирати між успіхом та всім іншим, чого ви хочете для свого життя. Коли Марс та Юпітер з'єднаються у Близнюках у вівторок, 13 серпня, у вас з'явиться шанс сказати «так» собі та дарам, які вам дали у цьому житті.

Це чудовий час, щоб подати заявку на нову роботу або навіть прийняти її, особливо якщо це пов'язано з чимось минулим. Ви також можете виявити, що отримуєте більше визнання в цей час, що каталізує ще більший успіх. З усією роботою, яку ви проробили, щоб побудувати повноцінне професійне життя, ця енергія допоможе вам вийти на новий рівень — вам просто потрібно з'явитися і продовжувати працювати заради цього багатого життя, про яке ви завжди мріяли.

Терези: понеділок, 12 серпня

Часто може здатися, що завжди є причина здатися або навіть не пробувати Терези, але ви повинні почати бачити різницю між виправданнями зі страху і реальністю того, що залучено до створення життя, яке ви любите. Поточна енергія надихає вас щиро тягнутися до зірок, виходити із зони комфорту, ризикувати та пробувати щось інше.

Щоб зробити це, вам потрібно відмовитися від виправдання, що щось не вийде або що ви не створені для більшого, і саме в цьому вам може допомогти перша чверть Місяця у Скорпіоні у понеділок, 12 серпня.

У цей час ідея полягає в тому, щоб переглянути свій первісний намір чи мрію, відмовитися від усього, що не працює, скласти план того, що буде працювати, і дозволити собі вжити заходів щодо створення нового початку, якого ви бажаєте.

Скорпіон: середа, 14 серпня

Хоча ви часто вправні в темах трансформації, це не означає, що ви найтерплячіший, дорогий Скорпіон. Тим не менш, у цей час терпіння і гнучкість є для вас ключовими, щоб ви могли з'явитися в процесі і не впасти в зневіру через те, скільки часу потрібно, щоб виявити будь-які результати. Ви переживаєте кардинальні зміни у своїй кар'єрі, і часом може здаватися, що ви не знаєте, як все піде.

Але ви повинні пам'ятати, що ви приречені на успіх, навіть незважаючи на те, що Меркурій повернеться на знак Лева в рамках свого ретроградного руху в середу, 14 серпня, відкриваючи минулі можливості для успіху та допомагаючи вам покращити своє професійне життя.

Стрілець: середа, 14 серпня

Стрілець, змінити свою думку означає подарувати собі дар зростання. Це не обов'язково стосується тих миттєвих змін або відволікань, які часом здаються досить привабливими, але до того типу змін, які вкоренилися у вашій душі. Свідомо змінити свою думку щодо певного життєвого спрямування означає, що ви досліджували варіанти, ви дізналися, зцілилися та готові взяти на себе будь-яку відповідальність за те, що спричинить зміну курсу.

Незалежно від того, як далеко ви просунулися певним шляхом, завжди є інші варіанти, але щоб побачити, якими вони можуть бути, ви повинні звільнитися від прихильності до певної історії.

Козеріг: середа, 14 серпня

Немає нічого поганого в тому, щоб не поспішати чи навіть переглядати минуле рішення, дорогий Козеріг. Періоди роздумів та переробки, які приносить ретроградний Меркурій, часто божественні, оскільки ви можете прийняти навіть краще рішення та план, ніж спочатку. Але здатися з того, що виникає, — важлива частина, як і бажання підійти до цього питання правильно, а не якнайшвидше.

Робити щось правильно означає використовувати цілісність, чесність та прозорість, коли ви виявляєте цю нову зміну у своєму житті. Коли справа доходить до роботи із всесвітом, ці теми набагато важливіші, ніж просто поставити галочку, щоб сказати, що це виконано. Відпустіть будь-які часові межі або навіть почуття, які ви можете відчувати з приводу прояву бажаних результатів.

Водолій: понеділок, 12 серпня

Здатність розвиватися дозволяє вам відчувати, що ви можете продовжувати рости, Водолій. Немає нічого ганебного в тому, щоб усвідомити, що ви більше не хочете того, що ви колись робили, або навіть у тому, що ви розробили нові ідеї щодо того, що визначає успіх чи достаток. Ідея полягає в тому, щоб постійно дозволяти собі розвиватися і зустрічати нові ідеї та можливості зі свіжою та обнадійливою перспективою.

На цьому тижні вам, можливо, доведеться висловити особливе занепокоєння на робочому місці або про роль, яку ви граєте в компанії, але ви повинні відчувати себе здатними довести це до кінця. Світ потребує вашого унікального внеску, Водолію, і в цьому випадку ви покращите не лише своє життя, але й усіх тих, хто вас оточує.

Риби: понеділок, 12 серпня

Хоча Риби відомі як оптимісти, ви, як правило, досить суворі до себе. Але щоб скористатися енергією першої чверті Місяця в Скорпіоні, ви також повинні усвідомити, що ніщо не утримує вас від ваших мрій або навіть від прояву ряснішого життя, яке ви собі уявляли. Можливо, вам доведеться повернутися до креслярської дошки з певного питання, але це не для того, щоб вас зупинити, а, скоріше, щоб допомогти вам стати ще успішнішими.

Пам'ятайте, що ця нова можливість, яку вас закликають використати, полягає в тому, щоб жити більш автентично та у злагоді зі своєю душею. Тим часом такі теми, як подорожі, духовність і навіть достаток можуть сильно впливати на поточні події.

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