Помідори зазвичай дозрівають приблизно через 40-55 днів після початку цвітіння. Час дозрівання залежить від сорту томатів та зовнішніх погодних умов.

Навіть досвідчені садівники іноді стикаються з проблемою, коли помідори раптом перестають дозрівати. У такій ситуації можна зірвати їх у зеленому стані, щоб вони дійшли до зрілості, або скористатися порадами, як зробити так, щоб помідори швидше почервоніли.

Як зробити так, щоб помідори швидше почервоніли у відкритому ґрунті

Для томатів, що ростуть у відкритому ґрунті, одним із ефективних методів є проколювання. Використайте тонку дерев’яну шпажку або зубочистку та обережно проколіть томат біля плодоніжки 2-3 рази. Прокол має бути поздовжнім і наскрізним. Це допоможе зробити так, щоб помідори швидше почервоніли природним шляхом. Однак врахуйте, що такі плоди швидше псуються, тому їх слід використовувати в першу чергу.

Іншим способом, як зробити так, щоб помідори швидше почервоніли, є надріз стебла. Чистим гострим ножем зробіть розріз на стовбурі на висоті 10 сантиметрів від землі та вставте в нього зубочистку. Це уповільнить рух соків по стеблу, і рослина спрямує всі свої сили на дозрівання плодів.

Як зробити так, щоб помідори швидше почервоніли у теплиці

У теплиці можна швидше домогтися дозрівання помідорів без проколювання, обмеживши доступ свіжого повітря для утворення більшого конденсату. Закрийте теплицю на добу, провітрюючи її лише ввечері. Це також допоможе зробити так, щоб помідори швидше почервоніли.

Крім того, зменшення поливу та використання мінеральних добрив також сприятимуть тому, щоб помідори швидше почервоніли.

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