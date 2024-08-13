Дізнайтеся, як правильно висадити полуницю восени, щоб забезпечити рясний урожай смачних ягід влітку, та ознайомтеся з порадами щодо підготовки ґрунту, вибору місця і оптимальних термінів посадки.

Осіння посадка полуниці має багато переваг: кущі добре приживаються, адже волога менше випаровується. Якщо ви вирішили висадити полуницю, врахуйте, що ґрунт восени зберігає тепло, тому загроза заморозків мінімальна — достатньо накрити посадки агроволокном на ніч.

Підготовка ґрунту та сівозміна

Перед тим як висадити полуницю, підживіть ґрунт сидератами, такими як люпин, бобові, ріпак і гірчиця. Уникайте посадки після пасльонових культур, соняшників, малини та інших.

Вибір місця для посадки

Полуниці потрібне сонячне місце, захищене від вітру. Найкращий ґрунт — суглинок або супісок з гумусом. Не садіть полуницю в низинах, де може накопичуватися волога.

Процес посадки

Перед висадкою підготуйте грядки, додайте добрива і дайте ґрунту осісти. Обріжте частину листя: залиште 2-3 листочка, якщо до морозів більше місяця. Після висаджування рясно полийте і замульчуйте кущі.

Оптимальні терміни посадки

Посадковий період залежить від погоди. Найкраще висаджувати полуницю після спеки, коли почнуться дощі:

Ранній (серпень – середина вересня) — для всіх регіонів, крім південних.

Середній (15 вересня – 15 жовтня) — для всіх регіонів.

Пізній (за 15-20 днів до заморозків) — для півдня.

Дотримуючи цих рекомендацій, ви зможете успішно висадити полуницю і отримати рясний урожай наступного літа.

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