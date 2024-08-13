Осіння посадка полуниці має багато переваг: кущі добре приживаються, адже волога менше випаровується. Якщо ви вирішили висадити полуницю, врахуйте, що ґрунт восени зберігає тепло, тому загроза заморозків мінімальна — достатньо накрити посадки агроволокном на ніч.
Підготовка ґрунту та сівозміна
Перед тим як висадити полуницю, підживіть ґрунт сидератами, такими як люпин, бобові, ріпак і гірчиця. Уникайте посадки після пасльонових культур, соняшників, малини та інших.
Вибір місця для посадки
Полуниці потрібне сонячне місце, захищене від вітру. Найкращий ґрунт — суглинок або супісок з гумусом. Не садіть полуницю в низинах, де може накопичуватися волога.
Процес посадки
Перед висадкою підготуйте грядки, додайте добрива і дайте ґрунту осісти. Обріжте частину листя: залиште 2-3 листочка, якщо до морозів більше місяця. Після висаджування рясно полийте і замульчуйте кущі.
Оптимальні терміни посадки
Посадковий період залежить від погоди. Найкраще висаджувати полуницю після спеки, коли почнуться дощі:
- Ранній (серпень – середина вересня) — для всіх регіонів, крім південних.
- Середній (15 вересня – 15 жовтня) — для всіх регіонів.
- Пізній (за 15-20 днів до заморозків) — для півдня.
Дотримуючи цих рекомендацій, ви зможете успішно висадити полуницю і отримати рясний урожай наступного літа.
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