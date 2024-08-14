Окупанти залучили жінку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона добровільно передавала інформацію про пункти дислокації Сил оборони.

СБУ затримала інформаторку рф, яка шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми. Подробиці повідомили у прес-службі СБУ.

Служба безпеки України затримала в Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки. Жінка передавала агресору інформацію про локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Основний інтерес ворога викликали координати укріпрайонів і бойових позицій артилерії, яка контролює штурмові групи окупантів.

Ці розвідувальні дані були необхідні російським військам для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських сил на критичному напрямку фронту.

Для збору розвідданих російська спецслужба залучила свою інформаторку, жительку Новогродівки. Для виконання завдань ворога жінка обходила територію прифронтової громади, записуючи місця базування українських захисників.

Вона також збирала потрібну інформацію, проводячи побутові розмови з мешканцями прилеглих селищ. Одержані дані вона передавала російській розвідці через месенджер, використовуючи «зв’язкового» – бойовика окупаційного угруповання РФ, що воює на східному фронті.

Контррозвідка Служби безпеки України вчасно викрила ворожу інформаторку, зафіксувала її злочинні дії та затримала у її помешканні. Одночасно були вжиті комплексні заходи для забезпечення безпеки позицій ЗСУ.

За даними слідства, окупанти залучили жінку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона добровільно передавала інформацію про пункти дислокації Сил оборони.

Під час обшуку в її оселі був вилучений мобільний телефон, який використовувався для розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки України висунули їй підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою і їй загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

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