В Україні найближчим часом планується запровадження обмежень на перекази з картки на картку. Ці зміни вже обговорюються та перебувають на стадії публічних дискусій. Національний банк кілька місяців тому представив пропозицію щодо введення обмежень на банківському ринку.

банківська картка, картка

Запропоновані обмеження включають:

  • до 30 транзакцій на місяць в одному банку;
  • до 100 тис. грн на місяць в одному банку.

Зараз триває обговорення, і кінцевий варіант лімітів може відрізнятися від запропонованого. Обмеження у 30 транзакцій на місяць не вплине на 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою не торкнеться 95% клієнтів.

Зміни можуть бути впроваджені вже найближчим часом, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

банківська карта

"При цьому на рахунок можуть надходити інші кошти (заробітна плата, пенсія, стипендія, допомога родичів тощо). Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Так, для пересічного власника картки, жодних змін по суті не станеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів", - пояснила Марина Павленко, провідна експертка із фінансового моніторингу одного з українських банків.

Однак обмеження вже поступово посилюються. Наприклад, вже рік як банки почали моніторинг всіх операцій на суму від 5 тис. грн, тому в терміналах необхідно проходити верифікацію.

Джерело: OBOZ.UA.

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