Наразі в Україні йде обговорення, і кінцевий варіант лімітів переказів із карток на картку може відрізнятись від запропонованого.

В Україні найближчим часом планується запровадження обмежень на перекази з картки на картку. Ці зміни вже обговорюються та перебувають на стадії публічних дискусій. Національний банк кілька місяців тому представив пропозицію щодо введення обмежень на банківському ринку.

Запропоновані обмеження включають:

до 30 транзакцій на місяць в одному банку;

до 100 тис. грн на місяць в одному банку.

Зараз триває обговорення, і кінцевий варіант лімітів може відрізнятися від запропонованого. Обмеження у 30 транзакцій на місяць не вплине на 98,44% клієнтів банків, а обмеження за сумою не торкнеться 95% клієнтів.

Зміни можуть бути впроваджені вже найближчим часом, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"При цьому на рахунок можуть надходити інші кошти (заробітна плата, пенсія, стипендія, допомога родичів тощо). Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Так, для пересічного власника картки, жодних змін по суті не станеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів", - пояснила Марина Павленко, провідна експертка із фінансового моніторингу одного з українських банків.

Однак обмеження вже поступово посилюються. Наприклад, вже рік як банки почали моніторинг всіх операцій на суму від 5 тис. грн, тому в терміналах необхідно проходити верифікацію.

Джерело: OBOZ.UA.

Останні новини України:

Нагадаємо, на українців чекають серйозні зміни курсу долара та євро.

Як повідомляла Politeka, курс долара побив новий рекорд.

Також Politeka писала, що буде з гривнею у 2025 році, якщо триватимуть активні бої.