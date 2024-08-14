НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно пособника у справі заволодіння понад 1,2 млн дол. США від ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут титану». Подробиці повідомили у прес-службі НАБУ.

Слідство встановило, що перший заступник генерального директора ДП спільно з співвласником та президентом офшорної компанії з Британських Віргінських островів організували перерахування більше 1,2 млн дол. США з рахунків Інституту титану на рахунки цієї компанії. Гроші були сплачені за роботи та послуги, які компанія фактично не надавала.

Згодом частину коштів вони перевели на рахунки іншої компанії, а частину, як винагороду за пособництво, обвинувачений переказав на рахунок своєї дружини.

Дії пособника-іноземця були кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України на основі результатів спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, 19 липня 2019 року НАБУ і САП повідомили про підозру експершому заступнику генерального директора Інституту титану.

20 квітня 2022 року ВАКС виніс йому вирок, засудивши до 10 років позбавлення волі. Це був перший вирок з реальним покаранням, ухвалений під час воєнного стану, а також перша справа НАБУ і САП, яка була скерована до ВАКС в день початку його роботи.

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