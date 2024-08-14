До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 14 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 14 серпня , попереду дивовижний день.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 14 серпня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Кубків

Співпраця з людьми, які допомагають тобі розкритися з найкращого боку, створює надзвичайну енергію.

Відкладіть сьогодні убік свою потребу командувати, оскільки Трійка Кубків покаже, що ви краще працюєте у групі.

Дайте волю своїй творчій енергії. Натхнення приходить до вас.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

Найкраще знати статус свого життя, і ваші фінанси можуть змусити вас почувати себе впевнено або з підозрою ставитись до змін. Будьте підковані.

Залишайтеся на висоті своїх грошей, відстежуючи, де ви зараз перебуваєте у своєму бюджеті. Перевірте вхідні та вихідні витрати, щоб скласти план.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Пустельник, перевернута

Вам зараз не потрібна перерва. Насправді останнє, що вам потрібно робити, це залишатися на задньому плані життя.

У вас є важливі справи, які ви хочете виконати, і ви міркували, молилися та віддавали свої страхи владі. Тепер настав час засукати рукави і зробити справи.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута

У вас багато справ, але настає час, коли вам доводиться діяти більше, ніж думати.

Насправді ви настільки втомилися від постійних роздумів, що це починає вас турбувати.

Тепер вам дійсно хочеться почати виявляти ініціативу і зрушити справу з мертвої точки у ключовій сфері вашого життя.

Ви втомилися чекати, поки щось станеться для вас. Тепер ви хочете отримати те, що ви хочете для себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Смерть, перевернута

Ви готувались до кінця, але тепер розумієте, що він може не наступити.

Це змушує замислитись, що ж далі? І відповідь поки що неясна.

Отже, визначте майбутнє собі. Ви можете вирішити, якими будуть наступні кроки. Чи не впевнені? Тоді зробіть крок назад та оцініть усе, щоб почати з нуля.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Ви керуєте безліччю речей. Фактично на вас обрушується все більше справ швидше, ніж ви можете впоратися.

У вас буде дуже напружений день і може здатися, що ви ніколи не встигнете все зробити.

Роби все, що можеш. Це все, що ти можеш зробити часом, і якщо ти впустиш м'яч, хтось інший може його підібрати.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута

Іноді доводиться довіряти своїй інтуїції, але бувають моменти, коли може помилятися.

Виявіть належну обачність і двічі перевірте все, у що, на вашу думку, ви вірите.

Ставте запитання своїм джерелам. Обов'язково вивчіть, за що ви виступаєте, включаючи те, що ви купуєте, та бізнес, який ви підтримуєте, який відображає те, що ви затверджуєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Пентаклей

Пожертвуйте на благодійність. Завжди добре віддати трохи своїх грошей благодійній організації, про яку ви дбаєте і довіряєте.

Можливо, ви вступаєте в стадію, коли починаєте отримувати більше прибутку, і це дає вам можливість віддати борг.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Імператриця, перевернута

Іноді слід відпустити інших. Багато хто спостерігає за тим, що ти робиш, але нічого не говорять.

Можливо, у цей час вам неможливо буде прислухатися до свого серця. Але друг, який розуміє загальну картину, може допомогти вам зробити те, що правильне для вас, навіть якщо ви не знаходитесь в цьому в даний момент.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Здається, справи у сфері фінансів дещо вийшли з-під контролю. Ви витрачаєте більше грошей, аніж заробляєте.

Ви навіть не знаєте, куди йдуть усі ваші прибутки. Ви не готові дозволити комусь іншому керувати ними за вас. Однак, ви відкриті для пропозицій.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Нині все трохи хаотично. Емоції хаотичні.

Ви починаєте бачити, що життя некероване у певній галузі вашого життя. Це може призвести до того, щоб нарешті здатися і відпустити те, що ви не можете контролювати.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Шість Жезлів

Іноді ваша дбайлива сторона бере гору, і ви опиняєтеся в ситуаціях, які б не відбулися, якби ви стояли на своєму.

Можливо, вам доведеться ухвалити певні рішення, щоб скористатися цією можливістю зростання, яка надається вам зараз.

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