Щоденний гороскоп на 14 серпня без плану гри сьогодні нам слід почекати кращого моменту, перш ніж робити якісь кроки.

Овен

21 березня – 19 квітня

Шок від вашої безпеки може змусити вас здатися ще до того, як побачите фінішну межу. Можливо, вам варто сьогодні зайнятися чимось меншим, вирішивши зайнятися рутинними справами, з якими ви точно впораєтеся, а не намагатися взяти на себе нові або серйозніші обов'язки. Хоча ви не можете контролювати, які завдання вам доручають, зробіть все можливе, щоб залишатися на своїй звичайній смузі і ви зможете легко пройти через день.

Телець

20 квітня-20 травня

Хвилювання та розчарування можуть змусити вас оступитися, якщо ви не обережні. Хоча зазвичай ви здатні легко контролювати себе, хтось може вивести вас із себе сьогодні та завадити вам зберігати природне самовладання. Навчання інших також може бути важчим, ніж зазвичай, тому, якщо вам доводиться, дозвольте учням або іншим менш досвідченим людям у вашому середовищі бути на практиці і вчитися самостійно. Вам не потрібно тримати їх за руки кожен момент – дозвольте їм взяти кермо правління в свої руки!

Близнюки

21 травня – 20 червня

Сьогодні ви можете брати на себе зобов'язання, поки у вас гарний настрій, але в результаті ви можете відкусити більше, ніж можете прожувати. Навіть якщо у вас багато енергії вдома або в оточенні людей, з якими вам комфортно, вся ця енергія може згаснути в той момент, коли ви залишите свою стихію. Зосередьтеся на своєму куточку світу зараз - саме там ви зможете зробити найбільше хорошого. У майбутньому, коли у вас буде більше енергії, на вас чекають ще більші випробування.

Рак

21 червня-22 липня

Сьогодні краще будувати плани, аніж втілювати їх у життя. Поточна енергія підтримує вашу вербальну та розумову творчість — але вона не обов'язково дає вам натовп, який потрібний для підтримки вашого бачення. Якщо ви спробуєте делегувати або дати свої вказівки іншим зараз, ви можете виявити, що в результаті отримаєте результат, далекий від того, чого ви насправді хотіли. Закладайте основу самостійно. Ви завжди зможете передати іншим їхню частину великої картини завтра.

Лев

23 липня – 22 серпня

Можливостей витратити сьогодні достатньо, але зараз невідповідний час. Хоча хтось може підштовхнути вас купити щось або підписати контракт негайно, можуть бути приховані збори або деталі, про які ви поки не обізнані. Замість того, щоб пірнати у вир з головою без вагань, заощаджуйте гроші для правильної ставки. Якщо ви дозволите своїм грошам пропалити дірку у вашій кишені і витратите їх все на першу пропозицію, ви можете пропустити чудову можливість, коли вона дійсно з'явиться!

Діва

23 серпня – 22 вересня

Сьогодні ви самі собі найкращий порадник, навіть якщо це поки що не зовсім зрозуміло вам. Відповіді, які вам потрібні, мабуть, вже у вас у голові, і спроба звернутися за допомогою до досвідченіших людей навряд чи спрацює так, як має. Ваша внутрішня точка зору зараз буде кориснішою за будь-яку зовнішню точку зору, навіть погляди людей, яких ви поважаєте. Не має значення, наскільки добре вони мають на увазі, інші можуть просто не розуміти, що саме вам потрібно. Довіряйте своїм інстинктам.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Люди, яких ви зазвичай не звертаєтеся, можуть виявитися вашим порятунком зараз. Це може бути хтось, кого ви не дуже добре знаєте, або хтось, кого ви давно не бачили, але у будь-якому разі, найкращим другом сьогодні може виявитися той, від кого ви не очікували. Ті, до кого ви зазвичай звертаєтеся за порадою, швидше за все, зайняті або не зовсім розуміють, про що ви просите. Поки ви готові віддавати натомість, ви зможете знайти всю необхідну вам допомогу сьогодні.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Нормально покладатися на своїх близьких, якщо ви цього потребуєте сьогодні. Перш ніж уникати допомоги або сприяння інших, запитайте себе, чи дійсно вам потрібно робити це самостійно. Можливо, ви намагаєтеся уникнути травм, контролюючи ситуацію? Немає нічого поганого в тому, щоб бути сильним, але вам не потрібно літати поодинці, коли є люди, які хочуть вам допомогти. Хоча не всі мають свою систему підтримки, у вас, швидше за все, вона буде, так що скористайтеся цим!

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Відкласти будь-які свята на завтра може бути на краще. Хоча ви можете бути енергійним, займаючись справами сьогодні, до того часу, як ви повернетеся додому, ви можете виявити, що ваша енергія зникла. Згода провести час із друзями або почати будь-які домашні проекти після того, як ви закінчите роботу чи інші обов'язки, може обернутися проти вас. Постарайтеся залишити свої плани якомога відкритішими, тому що ви можете виявити, що як тільки ви переступите поріг, все, чого ви хочете, це байдикувати.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Ваша звична рутина просто не дає вам енергії, яка вам потрібна сьогодні. Вирватися зі свого повсякденного графіка, щоб знайти натхнення, може здатися ідеальним, але оточуючі можуть відмовити вас від цього. Вони можуть не бачити необхідності в тому, щоб ви поїхали в коротку поїздку кудись у нове місце, особливо просто подивитися фільм або подивитися на вітрину, але вам потрібне ментальне перезавантаження. Найкращий спосіб досягти цього — поринути у незнайоме місце. Дозвольте своєму розуму блукати і текти так, як він хоче!

Водолій

20 січня – 18 лютого

Якщо ви знаходитесь у професійному партнерстві або фінансових відносинах з одним або декількома членами вашої сім'ї, це може створити вам несподівані проблеми зараз. Навіть якщо вони надихаються чимось, що вони вважають гарною угодою, може знадобитися ваша участь, щоб переконатися, що вони не припустяться помилки з вашими спільними ресурсами. Зробіть все можливе, щоб спонукати їх почекати з будь-якими великими фінансовими рішеннями в даний час. Немає необхідності поспішати, особливо коли йдеться про ділові питання.

Риби

19 лютого-20 березня

Хтось може створити вам більше роботи сьогодні, навіть якщо він мав добрі наміри. Ця людина, ймовірно, хотів допомогти, коли він підписав вас на щось або взяв на себе зобов'язання від вашого імені, але це може закінчитися для вас більшими проблемами, ніж він думав. Однак, навіть якщо він припустився помилки, це все ще може спрацювати для вас. Речі, які зараз трохи заплутані, можуть принести вам користь, налаштувавши вас якимось чином на майбутній успіх.

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