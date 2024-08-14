Учасники бойових дій в Україні та їхні родини можуть отримати 75% знижку на оплату комунальних послуг, зокрема житла та опалення.

Учасники бойових дій в Україні мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи житло, комунальні послуги та паливо для будинків без центрального опалення. Ці пільги також поширюються на їхніх найближчих родичів, таких як дружина та діти до 18 років, які проживають разом із ними.

Порядок надання пільг регулюється законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Учасники бойових дій мають право на:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на оплату комунальних послуг;

75% знижки на паливо для будинків без центрального опалення.

Особи з інвалідністю отримують 100% знижку на оплату комунальних послуг. Знижка на житло надається на 21 кв. м опалювальної площі на кожного мешканця та 10,5 кв. м на сім'ю, а для непрацездатних родин – на 42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім'ю. Пільги також поширюються на найближчих членів родини учасника бойових дій, включаючи дітей до 18 років.

Як отримати пільги

Пільги можуть оформити тільки ті, хто вже має статус учасника бойових дій. Для цього потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду України:

Про внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). Про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Документи можна подати в сервісному центрі ПФУ, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через застосунок "Дія".

Додаткові пільги для учасників бойових дій

Вони також мають право на першочергове отримання житла, позику на будівництво чи ремонт, а також на 50% знижку на абонентську плату за телефон.

Ці пільги спрямовані на зменшення фінансового навантаження на учасників бойових дій та їхні сім'ї. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Пенсійного фонду України або у місцевих органах соціального захисту.

Джерело: obozrevatel

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