Потерпілий розповів, що звернувся до поліції, де йому порадили подати скаргу до Державного бюро розслідувань.

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як люди в військовій формі б'ють чоловіка в цивільному одязі. За інформацією в коментарях до відео, інцидент стався 8 серпня в Новобаварському районі Харкова.

У коментарі до відео повідомлялося, що НП сталася 8 серпня в Новобаварському районі, а на відео співробітники ТЦК б'ють військового, звільненого з полону.

Потерпілий розповів, що 9 серпня звернувся до поліції, де йому порадили подати скаргу до Державного бюро розслідувань. Однак у харківській філії ДБР йому відмовили у прийнятті заяви.

У Харківському ТЦК підтвердили, що справді мав місце інцидент за участю військовослужбовця запасу, який нещодавно звільнився з полону і повернувся до лав ЗСУ. З метою з'ясування обставин конфлікту розпочато службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні дисциплінарні, кадрові та організаційні заходи.

У ТЦК повідомили, що в соціальних мережах оприлюднено кілька відео, на яких зафіксовані конфлікти з участю військовослужбовців у Харківській області. Наразі за всіма випадками проводиться перевірка.

В ТЦК пояснили, що конфлікти виникли через агресивну поведінку громадян, які відмовлялися виконувати вимоги представників поліції або ЗСУ щодо надання військово-облікових або інших документів, що посвідчують особу.

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