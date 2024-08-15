Прокуратурою було висунуто підозру у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем.

В одній з міських адміністрацій Сєвєродонецького району Луганської області працівниці пред'явили підозру у розтраті. Посадовицю з Луганщини підозрюють в оборудках на закупівлі "мавіків" для військових. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Підозрюваною є головна спеціалістка однієї з міських військово-цивільних адміністрацій у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Слідством встановлено, що жінка, являючись службовою особою, яка наділена певними повноваженнями, в жовтні 2023 року, під час здійснення закупівель квадрокоптерів Mavic 3 Prо та квадрокоптерів Mavic 3Т для потреб військових частин, не забезпечила належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення вартості товарів, що призвело до завідомо умисного завищення цін, чим завдала місцевому бюджету збитків на загальну суму 1 294 186 грн.

Жінці висунуто підозру у розтраті чужого майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Також проводиться перевірка щодо можливих інших осіб, причетних до цієї схеми.

Нагадаємо, що нещодавно працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому начальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям у зв'язку з постачанням неякісних військових аптечок.

Останні новини України:

Нагадаємо, командир судна ВМС може сісти до в'язниці на 10 років.

Як повідомляла Politeka, в Україні стався конфлікт між волонтером та представниками ТЦК.

Також Politeka писала, що заарештовано чинного нардепа.