У Vodafone розповіли українцям, як можна приєднатись до мобільного оператора не виходячи з дому.

У Vodafone повідомили, як легко можете стати абонентом, взявши в руки телефон та виконавши 4 простих кроки.

Як повідомила пресслужба Vodafone у Фейсбук, потрібно слідувати простому плану.

Для початку встановіть застосунок My Vodafone, далі оберіть тариф. Потім оберіть бажаний тип SIM-карти та номер - оплатіть в один клік.



"Ось і все. Залиште час на прогулянки й приємні розмови з близькими. А про комфортність підключення та якісний зв'язок подбаємо ми", - повідомили у Vodafone.

У комендарях до публікації українці поділилися думками щодо обслуговування мобільного оператора:

"Хочете щоб не було інтернету та зв'язку Водофона Вам в допомогу Ще вони стурбовані",

"Ні га**о звязок навіть по деревах треба лазити шоб злапати звязок",

"Най Бог милує друзів - викинуті намарне гроші. Ні зв'язку, ні інтернету...",

"Знову завуальований обман від ВОДАФОН! Поповнила кошти на більшу суму, але 110 грн так і не надали, пояснюючи що вони пішли не абонплату! То чому ви не вказуєте що потрібно не більше 110 грн поповнювати, а так зробили по хитрому, тарифний план підключили, де і так Інтернет безлім, а 110 грн на рахунку не залишили. Більше півроку не користувалася цим оператором зв'язку, і зрозуміла що нічого у вас хорошого".

У Vodafone відповіли на коментарі користувачів Фейсбук:

"нам дуже сумно читати такі відгуки ;( А давайте, детально розберемось із ситуацією, яка вплинула на формування такого настрою. Напишіть, будь ласка, нам у приватні повідомлення сторінки, разом проаналізуємо і зробимо все можливе, аби відновити дружню співпрацю".

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